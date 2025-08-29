Ушел из жизни Родион Щедрин

На 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский композитор Родион Константинович Щедрин. Новость о его смерти была опубликована в Telegram-канале Большого театра, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — говорится в сообщении.
Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Уже с раннего возраста проявился его музыкальный талант:
В 1941 году поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории.
С началом Великой Отечественной войны семья композитора была эвакуирована в Куйбышев.
После возвращения в Москву продолжил обучение в Московском хоровом училище, которое окончил в 1950 году.
В 1959 году завершил аспирантуру Московской консерватории имени П. И. Чайковского, углубив свои знания композиции и дирижирования.
Щедрин оставил значительный след в музыкальном искусстве, создав как симфонии, так и балеты, оперы и оркестровые произведения. Среди наиболее известных работ:
Симфония №1 (1958)
Балет «Конек-Горбунок» (1960)
Балет «Кармен-сюита» (1967)
Опера «Не только любовь» (1961)
Серия концертов для оркестра: «Озорные частушки» (1963) и «Звоны» (1968)
Оратории: «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского (1968) и «Ленин в сердце народном» (1969)
Эти произведения обеспечили ему мировую известность и признание как одного из ведущих композиторов XX века.
Щедрин получил множество наград за вклад в культуру и искусство:
Народный артист СССР (1981)
Лауреат Ленинской премии (1984)
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2022)
Орден Почета (2017)
С 1958 года Родион Щедрин был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой (1925–2015), с которой прожил долгую и счастливую жизнь, объединенную искусством.
