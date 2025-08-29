Ушел из жизни Родион Щедрин

Қазақ тіліне аудару

На 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский композитор Родион Константинович Щедрин. Новость о его смерти была опубликована в Telegram-канале Большого театра, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Вяткин

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — говорится в сообщении.

Ранние годы и музыкальное образование

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Уже с раннего возраста проявился его музыкальный талант:

В 1941 году поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории.

С началом Великой Отечественной войны семья композитора была эвакуирована в Куйбышев.

После возвращения в Москву продолжил обучение в Московском хоровом училище, которое окончил в 1950 году.

В 1959 году завершил аспирантуру Московской консерватории имени П. И. Чайковского, углубив свои знания композиции и дирижирования.

Основные произведения и творческое наследие

Щедрин оставил значительный след в музыкальном искусстве, создав как симфонии, так и балеты, оперы и оркестровые произведения. Среди наиболее известных работ:

Симфония №1 (1958)

Балет «Конек-Горбунок» (1960)

Балет «Кармен-сюита» (1967)

Опера «Не только любовь» (1961)

Серия концертов для оркестра: «Озорные частушки» (1963) и «Звоны» (1968)

Оратории: «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского (1968) и «Ленин в сердце народном» (1969)

Эти произведения обеспечили ему мировую известность и признание как одного из ведущих композиторов XX века.

Награды и личная жизнь

Щедрин получил множество наград за вклад в культуру и искусство:

Народный артист СССР (1981)

Лауреат Ленинской премии (1984)

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2022)

Орден Почета (2017)

С 1958 года Родион Щедрин был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой (1925–2015), с которой прожил долгую и счастливую жизнь, объединенную искусством.