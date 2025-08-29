18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 10:55

Ушел из жизни Родион Щедрин

Новости Мира 0 510

На 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский композитор Родион Константинович Щедрин. Новость о его смерти была опубликована в Telegram-канале Большого театра, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

«Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин», — говорится в сообщении.

Ранние годы и музыкальное образование

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Уже с раннего возраста проявился его музыкальный талант:

  • В 1941 году поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории.

  • С началом Великой Отечественной войны семья композитора была эвакуирована в Куйбышев.

  • После возвращения в Москву продолжил обучение в Московском хоровом училище, которое окончил в 1950 году.

  • В 1959 году завершил аспирантуру Московской консерватории имени П. И. Чайковского, углубив свои знания композиции и дирижирования.

Основные произведения и творческое наследие

Щедрин оставил значительный след в музыкальном искусстве, создав как симфонии, так и балеты, оперы и оркестровые произведения. Среди наиболее известных работ:

  • Симфония №1 (1958)

  • Балет «Конек-Горбунок» (1960)

  • Балет «Кармен-сюита» (1967)

  • Опера «Не только любовь» (1961)

  • Серия концертов для оркестра: «Озорные частушки» (1963) и «Звоны» (1968)

  • Оратории: «Поэтория» на стихи Андрея Вознесенского (1968) и «Ленин в сердце народном» (1969)

Эти произведения обеспечили ему мировую известность и признание как одного из ведущих композиторов XX века.

Награды и личная жизнь

Щедрин получил множество наград за вклад в культуру и искусство:

  • Народный артист СССР (1981)

  • Лауреат Ленинской премии (1984)

  • Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2022)

  • Орден Почета (2017)

С 1958 года Родион Щедрин был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой (1925–2015), с которой прожил долгую и счастливую жизнь, объединенную искусством.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира