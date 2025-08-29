18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.08.2025, 13:11

Неожиданные повороты сентября: когда стоит быть максимально осторожными

Новости Мира 0 447

Знаменитый астролог Тамара Глоба поделилась своим видением предстоящего месяца. По её словам, сентябрь станет временем анализа и подведения итогов первой половины года. Этот период будет насыщен событиями и потребует внимания к деталям, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Влияние планет и общий настрой месяца

По прогнозу Глобы, Меркурий, находящийся в знаке Девы, сделает сентябрь месяцем точности и внимательности. Каждое слово и действие будут иметь особое значение — как в работе, так и в личной жизни. Людям предстоит более тщательно относиться к своим словам и решениям, чтобы избежать недоразумений.

Возможности и перемены

Астролог отмечает, что первый осенний месяц открывает новые перспективы:

  • многим предстоит поиск работы или смена профессиональной сферы,

  • появятся шансы раскрыть свои таланты и умения,

  • благоприятное время для укрепления семейных связей и личностного роста.

Однако этот процесс будет сопровождаться эмоциональными колебаниями и важными выборами.

Опасные и напряжённые дни сентября

Особое внимание следует уделить определённым датам. По словам Тамары Глобы, в эти периоды возможны напряжённые ситуации, конфликтные обстоятельства или повышенный риск ошибок.

Дни, когда важно быть предельно внимательными:

  • 1–2 сентября — первая половина дня;

  • 3–4 сентября — вторая половина дня;

  • 5 сентября — первая половина дня;

  • 7 сентября — первая половина дня;

  • 8 сентября — вторая половина дня;

  • 10 сентября — вторая половина дня;

  • 13 сентября — первая половина дня;

  • 14 сентября — вторая половина дня;

  • ночь на 15 сентября;

  • 17 сентября;

  • 19 сентября — середина дня;

  • 21 сентября;

  • ночь на 22 сентября;

  • 23 сентября — вечер;

  • 24 сентября — вечер;

  • 26 сентября — первая половина дня;

  • 29–30 сентября — особенно первая половина дня.

Итог: всё в руках человека

Хотя неблагоприятных периодов в сентябре будет достаточно, астролог подчеркивает: падать духом не стоит. Правильное отношение, внимательность и внутренний настрой помогут пройти месяц с пользой и выйти на новый уровень в профессиональной и личной сфере.

