Неожиданные повороты сентября: когда стоит быть максимально осторожными

Знаменитый астролог Тамара Глоба поделилась своим видением предстоящего месяца. По её словам, сентябрь станет временем анализа и подведения итогов первой половины года. Этот период будет насыщен событиями и потребует внимания к деталям, сообщает Lada.kz.
По прогнозу Глобы, Меркурий, находящийся в знаке Девы, сделает сентябрь месяцем точности и внимательности. Каждое слово и действие будут иметь особое значение — как в работе, так и в личной жизни. Людям предстоит более тщательно относиться к своим словам и решениям, чтобы избежать недоразумений.
Астролог отмечает, что первый осенний месяц открывает новые перспективы:
многим предстоит поиск работы или смена профессиональной сферы,
появятся шансы раскрыть свои таланты и умения,
благоприятное время для укрепления семейных связей и личностного роста.
Однако этот процесс будет сопровождаться эмоциональными колебаниями и важными выборами.
Особое внимание следует уделить определённым датам. По словам Тамары Глобы, в эти периоды возможны напряжённые ситуации, конфликтные обстоятельства или повышенный риск ошибок.
1–2 сентября — первая половина дня;
3–4 сентября — вторая половина дня;
5 сентября — первая половина дня;
7 сентября — первая половина дня;
8 сентября — вторая половина дня;
10 сентября — вторая половина дня;
13 сентября — первая половина дня;
14 сентября — вторая половина дня;
ночь на 15 сентября;
17 сентября;
19 сентября — середина дня;
21 сентября;
ночь на 22 сентября;
23 сентября — вечер;
24 сентября — вечер;
26 сентября — первая половина дня;
29–30 сентября — особенно первая половина дня.
Хотя неблагоприятных периодов в сентябре будет достаточно, астролог подчеркивает: падать духом не стоит. Правильное отношение, внимательность и внутренний настрой помогут пройти месяц с пользой и выйти на новый уровень в профессиональной и личной сфере.
Комментарии0 комментарий(ев)