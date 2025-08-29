Неожиданные повороты сентября: когда стоит быть максимально осторожными

Қазақ тіліне аудару

Знаменитый астролог Тамара Глоба поделилась своим видением предстоящего месяца. По её словам, сентябрь станет временем анализа и подведения итогов первой половины года. Этот период будет насыщен событиями и потребует внимания к деталям, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

Влияние планет и общий настрой месяца

По прогнозу Глобы, Меркурий, находящийся в знаке Девы, сделает сентябрь месяцем точности и внимательности. Каждое слово и действие будут иметь особое значение — как в работе, так и в личной жизни. Людям предстоит более тщательно относиться к своим словам и решениям, чтобы избежать недоразумений.

Возможности и перемены

Астролог отмечает, что первый осенний месяц открывает новые перспективы:

многим предстоит поиск работы или смена профессиональной сферы,

появятся шансы раскрыть свои таланты и умения,

благоприятное время для укрепления семейных связей и личностного роста.

Однако этот процесс будет сопровождаться эмоциональными колебаниями и важными выборами.

Опасные и напряжённые дни сентября

Особое внимание следует уделить определённым датам. По словам Тамары Глобы, в эти периоды возможны напряжённые ситуации, конфликтные обстоятельства или повышенный риск ошибок.

Дни, когда важно быть предельно внимательными:

1–2 сентября — первая половина дня;

3–4 сентября — вторая половина дня;

5 сентября — первая половина дня;

7 сентября — первая половина дня;

8 сентября — вторая половина дня;

10 сентября — вторая половина дня;

13 сентября — первая половина дня;

14 сентября — вторая половина дня;

ночь на 15 сентября ;

17 сентября ;

19 сентября — середина дня;

21 сентября ;

ночь на 22 сентября ;

23 сентября — вечер;

24 сентября — вечер;

26 сентября — первая половина дня;

29–30 сентября — особенно первая половина дня.

Итог: всё в руках человека

Хотя неблагоприятных периодов в сентябре будет достаточно, астролог подчеркивает: падать духом не стоит. Правильное отношение, внимательность и внутренний настрой помогут пройти месяц с пользой и выйти на новый уровень в профессиональной и личной сфере.