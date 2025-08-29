Осталось 3 года: климатологи предупредили о приближении глобальной катастрофы

Учёные предупреждают, что человечество стоит на пороге масштабного климатического кризиса. По мнению экспертов, если не сократить выбросы парниковых газов, у планеты может остаться всего три года до наступления необратимых последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По данным отчета «Индикаторы глобального изменения климата», на начало 2025 года Земля располагает крайне ограниченным углеродным бюджетом — объемом выбросов, который позволяет замедлить глобальное потепление.
Если текущие темпы выбросов сохранятся, лимит будет исчерпан уже через три года.
При этом, по прогнозам, к 2034 году средняя температура на планете может подняться на 1,7 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Учёный Пирс Форстер из Университета Лидса отмечает, что меры, предпринимаемые человечеством, не успевают за растущими последствиями изменения климата.
В 2024 году глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,52 градуса.
Основной фактор — деятельность человека, которая ускоряет выбросы парниковых газов.
На климат планеты в наибольшей степени влияют растущие выбросы парниковых газов.
Человечество выбрасывает в атмосферу около 53 млрд тонн CO₂-эквивалента ежегодно.
Избыточное тепло, которое задерживается на планете, приводит к изменению климата, таянию ледников и росту уровня моря.
С 2012 по 2024 годы темпы глобального потепления удвоились по сравнению с 1970–1980-ми годами, указывают исследователи.
Более 90% избыточного тепла поглощается океанами, что приводит к их потеплению и активизации природных катаклизмов:
учащение штормов и ураганов;
повышение уровня моря;
ускоренное таяние ледников и ледяных шапок.
Эти процессы создают замкнутый круг, ускоряя климатический кризис и делая его последствия более разрушительными.
