Осталось 3 года: климатологи предупредили о приближении глобальной катастрофы

Учёные предупреждают, что человечество стоит на пороге масштабного климатического кризиса. По мнению экспертов, если не сократить выбросы парниковых газов, у планеты может остаться всего три года до наступления необратимых последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock

Ограниченный углеродный бюджет планеты

По данным отчета «Индикаторы глобального изменения климата», на начало 2025 года Земля располагает крайне ограниченным углеродным бюджетом — объемом выбросов, который позволяет замедлить глобальное потепление.

Если текущие темпы выбросов сохранятся, лимит будет исчерпан уже через три года .

При этом, по прогнозам, к 2034 году средняя температура на планете может подняться на 1,7 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Темпы глобального потепления превышают ожидания

Учёный Пирс Форстер из Университета Лидса отмечает, что меры, предпринимаемые человечеством, не успевают за растущими последствиями изменения климата.

В 2024 году глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,52 градуса .

Основной фактор — деятельность человека, которая ускоряет выбросы парниковых газов.

Парниковые газы и накопление избыточного тепла

На климат планеты в наибольшей степени влияют растущие выбросы парниковых газов.

Человечество выбрасывает в атмосферу около 53 млрд тонн CO₂-эквивалента ежегодно.

Избыточное тепло, которое задерживается на планете, приводит к изменению климата, таянию ледников и росту уровня моря.

С 2012 по 2024 годы темпы глобального потепления удвоились по сравнению с 1970–1980-ми годами, указывают исследователи.

Роль океанов и природные катаклизмы

Более 90% избыточного тепла поглощается океанами, что приводит к их потеплению и активизации природных катаклизмов:

учащение штормов и ураганов;

повышение уровня моря;

ускоренное таяние ледников и ледяных шапок.

Эти процессы создают замкнутый круг, ускоряя климатический кризис и делая его последствия более разрушительными.