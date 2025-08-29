18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 14:52

Осталось 3 года: климатологи предупредили о приближении глобальной катастрофы

Новости Мира 0 830

Учёные предупреждают, что человечество стоит на пороге масштабного климатического кризиса. По мнению экспертов, если не сократить выбросы парниковых газов, у планеты может остаться всего три года до наступления необратимых последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Ограниченный углеродный бюджет планеты

По данным отчета «Индикаторы глобального изменения климата», на начало 2025 года Земля располагает крайне ограниченным углеродным бюджетом — объемом выбросов, который позволяет замедлить глобальное потепление.

  • Если текущие темпы выбросов сохранятся, лимит будет исчерпан уже через три года.

  • При этом, по прогнозам, к 2034 году средняя температура на планете может подняться на 1,7 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Темпы глобального потепления превышают ожидания

Учёный Пирс Форстер из Университета Лидса отмечает, что меры, предпринимаемые человечеством, не успевают за растущими последствиями изменения климата.

  • В 2024 году глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,52 градуса.

  • Основной фактор — деятельность человека, которая ускоряет выбросы парниковых газов.

Парниковые газы и накопление избыточного тепла

На климат планеты в наибольшей степени влияют растущие выбросы парниковых газов.

  • Человечество выбрасывает в атмосферу около 53 млрд тонн CO₂-эквивалента ежегодно.

  • Избыточное тепло, которое задерживается на планете, приводит к изменению климата, таянию ледников и росту уровня моря.

С 2012 по 2024 годы темпы глобального потепления удвоились по сравнению с 1970–1980-ми годами, указывают исследователи.

Роль океанов и природные катаклизмы

Более 90% избыточного тепла поглощается океанами, что приводит к их потеплению и активизации природных катаклизмов:

  • учащение штормов и ураганов;

  • повышение уровня моря;

  • ускоренное таяние ледников и ледяных шапок.

Эти процессы создают замкнутый круг, ускоряя климатический кризис и делая его последствия более разрушительными.

0
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира