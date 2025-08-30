18+
30.08.2025, 08:39

Стоит ли делать уроки вместе с ребенком: мнение ученых

Новости Мира 0 347

Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПНИПУ) изучили, как родительская помощь влияет на выполнение домашних заданий детьми. Родителям важно учитывать возраст ребенка и подход к взаимодействию при выборе стратегии помощи. Эксперты подчеркивают, что поддержание эмоциональной связи и атмосферы доверия является ключевым в совместной учебной деятельности, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Naked Science.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Родительская помощь и самостоятельность ребенка

Вопрос о том, стоит ли родителям делать уроки вместе с детьми, остается актуальным. С одной стороны, активная помощь может способствовать лучшему усвоению материала, с другой — существует риск лишения ребенка самостоятельности. Психологи и педагоги предлагают подходы, которые помогают найти баланс между поддержкой и развитием независимости.

Эмоциональная связь важнее контроля

Мария Дуванская, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук, утверждает, что первоочередная задача родителя — использовать совместную работу над домашними заданиями как инструмент для поддержания и углубления эмоциональной связи.

«Сохранение эмоционального контакта с ребенком в ходе совместной учебной деятельности обеспечивает поле психологической стабильности и познавательной активности», — отмечает она.

Как не лишить ребенка самостоятельности

По мнению эксперта, важно избегать гиперконтроля, когда родитель выступает в роли «надзирателя». Такой подход лишает ребенка возможности принимать решения, что может привести к потере самостоятельности. Вместо этого рекомендуется быть партнером, поддерживающим и направляющим, но не диктующим.

Дополнительные функции совместной учебной деятельности

Совместная работа над уроками выполняет множество функций, выходящих за рамки подготовки к школьной программе. Она служит инструментом воспитания, пространством для содержательной коммуникации между родителем и ребенком и формой непрерывного обучения самих родителей, позволяя им оставаться в контексте школьной программы.

Учет возраста и индивидуальных особенностей

Эффективность помощи зависит от нескольких факторов, включая возраст ребенка. Младшим школьникам необходима поддержка и руководство, в то время как подростки могут требовать большей автономии и самостоятельности. Родители должны гибко подходить к вопросу помощи с домашними заданиями, учитывая индивидуальные потребности и особенности своего ребенка.

Таким образом, совместная работа над домашними заданиями может быть полезной, если она строится на основе доверия, уважения к самостоятельности ребенка и способствует укреплению эмоциональной связи между родителем и ребенком.

