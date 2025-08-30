В мире обсуждают запрет сигаретных фильтров: неожиданный вред для здоровья и экологии

Қазақ тіліне аудару

Сигаретные фильтры, долгое время считавшиеся элементом, снижающим вред от курения, теперь подвергаются критике со стороны ученых и экологов. Исследования показывают, что они не только не уменьшают риски для здоровья, но и наносят ущерб окружающей среде. В связи с этим обсуждается возможность их запрета в рамках международных экологических соглашений, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Independent .

Фото pixabay.com

Иллюзия безопасности

Фильтры были введены в 1950-х годах как ответ на растущие опасения по поводу рака легких. Табачная индустрия позиционировала их как средство для более «чистого» и безопасного курения. Однако исследования показывают, что фильтры не снижают, а иногда даже увеличивают риски для здоровья. Мягкий дым способствует более глубоким и частым затяжкам, что повышает воздействие канцерогенов на легкие.

Экологический вред

Сигаретные фильтры изготавливаются из ацетата целлюлозы — пластика, который не разлагается в природе и превращается в микропластик. Ежегодно около 800 тысяч тонн таких отходов попадает в реки и океаны, нанося ущерб экосистемам. Несмотря на запреты на другие виды пластиковых изделий, фильтры остаются почти без регулирования.

Возможность запрета

В ответ на эти проблемы обсуждается возможность запрета сигаретных фильтров в рамках международных экологических соглашений. Хотя окончательных решений пока нет, тема становится частью глобальной повестки о борьбе с пластиковым загрязнением.