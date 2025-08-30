Что подорожало, а что подешевело в августе: обзор глобальных ценовых потрясений

Қазақ тіліне аудару

В августе в мировых ценах произошли яркие изменения: наиболее стремительный рост зафиксирован у кофе, а древесина и медь значительно подешевели. Кофе робуста подорожал в 1,5 раза, а арабика — почти на треть. Некоторые металлы и сельхозтовары также демонстрируют заметные колебания, тогда как нефть и бензин оказались в падении, сообщает lada.kz со ссылкой на РИА Новости.