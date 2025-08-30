Что подорожало, а что подешевело в августе: обзор глобальных ценовых потрясений

В августе в мировых ценах произошли яркие изменения: наиболее стремительный рост зафиксирован у кофе, а древесина и медь значительно подешевели. Кофе робуста подорожал в 1,5 раза, а арабика — почти на треть. Некоторые металлы и сельхозтовары также демонстрируют заметные колебания, тогда как нефть и бензин оказались в падении, сообщает lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Цена на робусту выросла в полтора раза,
арабика подорожала на 29%.
Соевые бобы и сахар прибавили примерно по 4,9%.
Из металлов особенно выделился неодим: рост на 20%, литий вырос на 9,2%, а молибден — на 7,7%.
Бензин в Нью-Йорке потерял в цене 13,2%,
нефть WTI — снизилась на 8,5%, Brent — на 8%.
Пиломатериалы упали в цене на 19,2%,
медь — на 18,3%,
апельсиновый сок — на 13,7%.
