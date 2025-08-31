Чем опасен сон на правом боку: что важно знать каждому

Қазақ тіліне аудару

Поза во время сна на первый взгляд кажется пустяком, но именно она может определять качество отдыха и самочувствие утром. Медики предупреждают: привычка засыпать на правом боку нередко приводит к проблемам с пищеварением, дыханием и работой сердца.

Риск изжоги и проблем с желудком

Когда человек спит на правом боку, желудок оказывается выше пищевода. Это облегчает заброс кислоты и провоцирует изжогу. Утром часто появляются неприятные ощущения — тяжесть, жжение или дискомфорт.

Левый бок полезнее для сердца

Исследования показывают: сон на левом боку способствует лучшему лимфодренажу и улучшает работу сердца. Наоборот, правая сторона создаёт дополнительную нагрузку на кровеносную систему, что может быть особенно опасно для людей с гипертонией или сердечными болезнями.

Давление на печень и поджелудочную железу

В положении на правом боку внутренние органы — печень и поджелудочная железа — подвергаются сдавливанию. Это замедляет процессы очищения организма и затрудняет работу пищеварения. Результат — отёчность и тяжесть в животе утром.

Нарушения дыхания и храп

Смещение диафрагмы в такой позе мешает полноценному дыханию. Особенно страдают люди, у которых есть апноэ или склонность к храпу. Утром они нередко чувствуют усталость и разбитость, даже если ночь прошла без пробуждений.

Опасность для позвоночника

Если подушка не поддерживает шею, сон на боку приводит к искривлению позвоночника. Отсюда боли в спине и шее, которые со временем становятся хроническими.

Проблемы с кровообращением

При сне на правом боку ухудшается циркуляция крови. Это особенно заметно у тех, кто страдает варикозным расширением вен. Онемение рук и ощущение «мурашек» по утрам — тревожный сигнал о нарушении кровотока.

Почему беременным противопоказана эта поза

Врачи настоятельно рекомендуют будущим мамам избегать сна на правом боку. В таком положении уменьшается приток крови к плоду, а давление на внутренние органы возрастает, что может отражаться на самочувствии женщины и ребёнка.

Особые риски для сердечников

Людям с заболеваниями сердца и сосудов сон на правом боку противопоказан. Он повышает нагрузку на сердечную мышцу и может провоцировать ночные скачки давления.

Как выбрать правильную позу для сна

Наиболее физиологичными считаются сон на левом боку и на спине. Они способствуют нормальной работе сердца, лёгких и желудка. Переучить себя бывает трудно, но результат оправдывает усилия: глубокий сон, отсутствие боли и лёгкость по утрам.