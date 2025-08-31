Гаишники расстреляли автомобиль с подростками в Татарстане

Қазақ тіліне аудару

В Бугульме произошел резонансный инцидент: инспекторы ДПС применили табельное оружие против автомобиля, за рулем которого находился несовершеннолетний. В результате стрельбы один подросток получил ранение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Прокуратура Татарстана

Преследование на трассе

По данным прокуратуры Татарстана, сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2114, который создавал угрозу для других участников движения. Водитель не реагировал на требования остановиться и пытался скрыться.

Правоохранители приняли решение о применении оружия. Как уточняется, сначала был произведен предупредительный выстрел, затем — прицельный, чтобы остановить машину. Пуля повредила транспортное средство, и оно вынужденно остановилось в поле.

Подростки пытались скрыться

Сразу после остановки автомобиля из салона выбежали двое несовершеннолетних и скрылись с места происшествия. Еще один подросток, 2010 года рождения, оказался раненым. Его госпитализировали.

Ведется проверка

На опубликованных прокуратурой кадрах видно поврежденный черный ВАЗ-2114, стоящий в поле после стрельбы. Надзорный орган начал проверку обстоятельств применения оружия сотрудниками ДПС.