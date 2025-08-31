У звездного повара диагностировали рак кожи

Қазақ тіліне аудару

Всемирно известный британский шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи сообщил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли кожи, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

58-летнему британскому шеф-повару и ресторатору Гордону Рамзи провели операцию по удалению опухоли кожи.

Рамзи уточнил, что врачи удалили базальноклеточную карциному и поблагодарил медицинских специалистов за оперативную и профессиональную работу.

В привычной для себя ироничной манере повар отметил, что операция не имеет отношения к пластической хирургии или подтяжке лица. Он также призвал своих подписчиков в Instagram внимательнее относиться к здоровью кожи и напомнил о необходимости использования солнцезащитных средств.