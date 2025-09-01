Ночная потливость может быть сигналом опасных заболеваний

Қазақ тіліне аудару

Врачи предупредили: избыточное потоотделение во время сна может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

По словам эндокринолога петербургского медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасии Калмурзиной, ночная потливость не всегда связана с жарой в комнате или простудой – в ряде случаев она может быть симптомом серьезных заболеваний.

По словам специалиста, причиной сильного потоотделения ночью могут быть нарушения в эндокринной системе. В частности, речь идет о тиреотоксикозе – состоянии, при котором в организме вырабатывается чрезмерное количество гормонов щитовидной железы. Помимо ночной потливости, у пациентов могут наблюдаться перебои в работе сердца, повышение давления, приступы жара и тревожности.

Еще одним фактором риска врач назвала гипогликемию – резкое снижение уровня сахара в крови. Подобное состояние характерно для людей с сахарным диабетом в стадии декомпенсации или при неправильно подобранной терапии.

Также ночная потливость может быть связана с так называемым кардиальным синдромом, который развивается на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. В этом случае кислое содержимое желудка попадает в пищевод, раздражает его слизистую и вызывает рефлекторное учащение сердечного ритма. В результате у человека появляются слабость, головокружение и повышенное потоотделение.

Калмурзина подчеркнула, что обратить внимание на проблему стоит в том случае, если человек спит в комфортных условиях, не страдает ОРВИ или гриппом, но при этом регулярно просыпается в поту. Это может быть сигналом о наличии скрытых заболеваний, требующих медицинской диагностики.