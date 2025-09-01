От проблем с сердцем до перегрузки печени: к чему снятся драки, погони и другие кошмары

Қазақ тіліне аудару

Кошмары время от времени снятся всем людям. Чаще всего они обрывочны, быстро забываются и не имеют четкой логики. Однако бывают и такие сны, которые запоминаются надолго, вызывая тревогу даже после пробуждения, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Врач-сомнолог Дарья Лебедева в статье для Telegram-канала «Кремлевской больницы» объяснила, что главная причина появления кошмаров — стресс. Постоянные переработки, чувство усталости, чрезмерная тревожность и попытки успеть «всё и сразу» приводят к эмоциональному истощению. Организм реагирует на это ночными кошмарами.

Если не дать себе полноценного отдыха и не снизить уровень напряжения, интенсивность кошмаров будет только расти. В конечном итоге это может привести к нервному срыву.

Кошмары как сигнал организма

Помимо психологического фактора, страшные сны иногда указывают на скрытые проблемы со здоровьем.

Стихийные бедствия и ураганы — могут быть связаны с нарушениями артериального давления.

Погони и езда на высокой скорости — часто сигнализируют о проблемах с сердцем.

Сны об удушье или нехватке воздуха — указывают на возможные заболевания дыхательной системы, например апноэ сна или астму.

По словам эксперта, подобные сюжеты стоит воспринимать как предупреждение организма, особенно если они повторяются регулярно.

Гипотеза о перегрузке печени

Советский сомнолог Михаил Пигарев еще в прошлом веке выдвинул предположение, что кровавые сны, связанные с драками, войной или насилием, могут указывать на перегрузку печени. Его теория не получила научного подтверждения, но к ней неоднократно обращались современные специалисты, обсуждая связь работы внутренних органов и структуры сновидений.

Как реагировать на тревожные сны

Эксперты подчеркивают: если кошмары стали регулярными, стоит обратить внимание не только на уровень стресса, но и на общее состояние здоровья. Иногда тревожные сновидения становятся первым сигналом скрытых проблем организма.