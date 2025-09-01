От проблем с сердцем до перегрузки печени: к чему снятся драки, погони и другие кошмары

Кошмары время от времени снятся всем людям. Чаще всего они обрывочны, быстро забываются и не имеют четкой логики. Однако бывают и такие сны, которые запоминаются надолго, вызывая тревогу даже после пробуждения, сообщает Lada.kz.
Врач-сомнолог Дарья Лебедева в статье для Telegram-канала «Кремлевской больницы» объяснила, что главная причина появления кошмаров — стресс. Постоянные переработки, чувство усталости, чрезмерная тревожность и попытки успеть «всё и сразу» приводят к эмоциональному истощению. Организм реагирует на это ночными кошмарами.
Если не дать себе полноценного отдыха и не снизить уровень напряжения, интенсивность кошмаров будет только расти. В конечном итоге это может привести к нервному срыву.
Помимо психологического фактора, страшные сны иногда указывают на скрытые проблемы со здоровьем.
Стихийные бедствия и ураганы — могут быть связаны с нарушениями артериального давления.
Погони и езда на высокой скорости — часто сигнализируют о проблемах с сердцем.
Сны об удушье или нехватке воздуха — указывают на возможные заболевания дыхательной системы, например апноэ сна или астму.
По словам эксперта, подобные сюжеты стоит воспринимать как предупреждение организма, особенно если они повторяются регулярно.
Советский сомнолог Михаил Пигарев еще в прошлом веке выдвинул предположение, что кровавые сны, связанные с драками, войной или насилием, могут указывать на перегрузку печени. Его теория не получила научного подтверждения, но к ней неоднократно обращались современные специалисты, обсуждая связь работы внутренних органов и структуры сновидений.
Эксперты подчеркивают: если кошмары стали регулярными, стоит обратить внимание не только на уровень стресса, но и на общее состояние здоровья. Иногда тревожные сновидения становятся первым сигналом скрытых проблем организма.
