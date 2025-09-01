Си Цзиньпин призвал как можно скорее создать Банк развития ШОС

Қазақ тіліне аудару

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой о создании Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ближайшее время. По его словам, эта мера направлена на укрепление экономической и финансовой безопасности стран-членов организации, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Акорда

Цель нового банка — поддержка безопасности и экономики

Во время выступления на саммите ШОС в Тяньцзине Си Цзиньпин подчеркнул, что создание Банка развития необходимо «как можно скорее». Он отметил, что финансовый институт поможет усилить поддержку сотрудничества между государствами-членами в стратегически важных сферах — экономике и безопасности.

ШОС усиливает интеграцию стран-участниц

Инициатива Си Цзиньпина отражает стремление стран ШОС к более тесной экономической координации и совместной работе над обеспечением финансовой стабильности региона. Новый банк станет инструментом для реализации совместных проектов и инвестиций, способствуя укреплению взаимной поддержки и доверия между членами организации.