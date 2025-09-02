18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.09.2025, 07:28

Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Новости Мира 0 798

Индия вновь препятствует заявке Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Lada.kz со ссылкой на AnewZ.

© Sputnik / Болат Шайхинов
© Sputnik / Болат Шайхинов

Китай поддерживает Азербайджан

По информации источников из дипломатических кругов, Китай подтвердил поддержку инициативы Баку. В то же время против выступила Индия.

Официальные лица, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что решение Индии противоречит принципам многосторонней дипломатии и так называемому «шанхайскому духу», который подразумевает недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки.

Эксперты связывают позицию Индии с тесными отношениями Азербайджана и Пакистана. Один из инсайдеров заявил изданию, что этот шаг «не меняет курс Азербайджана», а лишь демонстрирует международному сообществу «ограниченный и близорукий характер политики Индии».

Пакистан восстанавливает отношения с Арменией

На фоне ситуации с ШОС Пакистан начал шаги по нормализации отношений с Арменией. Министры иностранных дел обеих стран провели телефонный разговор, обсудив возможность установления дипломатических отношений.

Ранее Пакистан приостановил контакты с Ереваном после начала конфликта за азербайджанские территории, последовательно признавая Армению государством-агрессором. При этом Исламабад сыграл важную роль в принятии резолюций Совета Безопасности ООН, подтверждавших территориальную целостность Азербайджана.

По информации издания, последние шаги Пакистана были согласованы с Баку после встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне. После переговоров с Исламабадом инициатива получила поддержку всех сторон.

ШОС: история и состав

Шанхайская организация сотрудничества была основана на базе соглашений о военном доверии и сокращении вооружённых сил на границе, подписанных Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном в 1996–1997 годах.

Сегодня в состав ШОС входят:

  • Казахстан

  • Китай

  • Кыргызстан

  • Россия

  • Таджикистан

  • Узбекистан

  • Пакистан

  • Индия

  • Иран

  • Беларусь

Афганистан и Монголия имеют статус государств-наблюдателей. Ещё 14 стран Азии и Африки обладают статусом «партнёр по диалогу», включая Азербайджан.

3
1
0
