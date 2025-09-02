18+
02.09.2025, 10:46

Чего боятся телефонные мошенники — один вопрос и вы сразу поймете, что говорите с аферистом

Новости Мира

Телефонные мошенники остаются одной из самых распространённых угроз современности. Они выманивают у людей крупные суммы денег, иногда доводя до того, что жертвы оформляют кредиты или распродают своё имущество, будучи уверенными, что разговаривают с представителем силовых органов, готовым помочь, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik
Фото: freepik

Но есть методы, которые позволяют сразу понять: действительно ли вам звонит официальное лицо или на том конце провода скрывается обманщик.

1. Проверяйте подлинность звонящего

Независимо от того, кем представляется собеседник, попросите его подождать пару минут, чтобы вы могли проверить информацию.

  • Если человек честен и представляет реальную организацию, он не станет возражать против проверки.

  • Мошенник же, напротив, начнёт нервничать и часто прерывает звонок.

2. Играйте «вдвоём»

Если есть подозрение на мошенничество, можно немного «перевернуть ситуацию»:

  • Представьтесь сотрудником полиции или выдуманным чиновником.

  • Угрожайте проверить деятельность звонящего и найти злоумышленников.

Этот приём часто помогает остановить навязчивые звонки и даже отпугивает целые группы мошенников.

3. Задавайте уточняющие вопросы

Мошенники обычно следуют заранее подготовленному скрипту.

  • Активные вопросы о деталях их истории быстро выводят их из колеи.

  • Чёткие уточнения показывают, что вы не доверяете информации на слово, и зачастую заставляют афериста закончить разговор.

4. Предложите перезвонить

Когда мошенник называет организацию, от лица которой звонит:

  • Переспрашивайте данные и скажите, что перезвоните сами.

  • Настоящий представитель не станет возражать, а аферист скорее всего потеряет интерес.

Главное правило: будьте бдительны

Если вам звонят с неизвестного номера, начинают запугивать должностями, угрозами или обещают помощь — почти наверняка это мошенник.

  • Не спешите передавать деньги или личные данные.

  • Всегда проверяйте информацию через официальные каналы.

По данным AndroidLime, такие простые действия позволяют минимизировать риск потери денег и обезоружить телефонного афериста ещё до того, как он успеет действовать.

