Парад Победы в Китае глазами Трампа: честь американцам и предупреждение лидерам мира

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social прокомментировал проведение военного парада в Китае, посвященного Победе во Второй мировой войне и борьбе с японскими милитаристами, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

© AP Photo / Alex Brandon

США и вклад в победу во Второй мировой

В публикации Трамп подчеркнул значительную роль США в победе над Японией. Он напомнил, что американские войска внесли огромный вклад, помогая Китаю освободиться от захватчиков.

"Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и 'крови', которые Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность!"

Трамп акцентировал внимание на жертвах американских солдат и выразил надежду, что их подвиг будет признан в Китае.

Обращение к лидерам России и КНДР

Кроме того, президент США использовал пост, чтобы обратиться к другим мировым лидерам. Он передал привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, обвинив их в "строительстве заговора против США".

"Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет прекрасный и вечный день празднования. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против Соединенных Штатов Америки", — написал Трамп.

Итог

Таким образом, президент США сочетал в своем сообщении поздравления и напоминание о роли США во Второй мировой войне с дипломатической и политической оценкой действий некоторых мировых лидеров.