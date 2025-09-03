Развеян миф о главной причине хруста в коленях

Хруст и потрескивание в коленях нередко вызывают у людей тревогу и ассоциируются с ранними признаками артрита. Однако исследование австралийских ученых доказало: подобный симптом не является прямым сигналом заболевания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Работу провели специалисты Университета Ла Троб. В исследовании участвовали 112 молодых людей, перенесших операцию на передней крестообразной связке. В течение пяти лет им регулярно делали МРТ и проверяли функцию суставов.
В первый год после операции хруст действительно совпадал с повреждением хряща и ограничением подвижности.
Однако в последующие годы связь между этим симптомом, болью и разрушением сустава не подтверждалась.
Результаты опубликованы в журнале Arthritis Care & Research (AC&R).
По данным ученых, хруст может быть связан с естественными процессами внутри сустава — например, движением связок или пузырьками газа в суставной жидкости. Это не означает развитие артрита.
Авторы исследования подчеркивают: главное внимание следует уделять не звукам в коленях, а комплексному подходу к здоровью опорно-двигательной системы.
Правильное питание с достаточным количеством белка, витаминов и минералов.
Регулярная физическая активность, укрепляющая мышцы и связки.
Полноценная реабилитация после травм или операций.
Профессиональное обследование у врача при появлении боли или ограничении движений.
Специалисты отмечают, что попытки самостоятельно «поставить диагноз» по хрусту в коленях не только неэффективны, но и могут усилить стресс. Намного важнее доверять проверенным методам диагностики и рекомендациям специалистов.
Комментарии0 комментарий(ев)