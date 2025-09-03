18+
03.09.2025, 16:37

Развеян миф о главной причине хруста в коленях

Новости Мира 0 406

Хруст и потрескивание в коленях нередко вызывают у людей тревогу и ассоциируются с ранними признаками артрита. Однако исследование австралийских ученых доказало: подобный симптом не является прямым сигналом заболевания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Исследование австралийских ученых

Работу провели специалисты Университета Ла Троб. В исследовании участвовали 112 молодых людей, перенесших операцию на передней крестообразной связке. В течение пяти лет им регулярно делали МРТ и проверяли функцию суставов.

  • В первый год после операции хруст действительно совпадал с повреждением хряща и ограничением подвижности.

  • Однако в последующие годы связь между этим симптомом, болью и разрушением сустава не подтверждалась.

Результаты опубликованы в журнале Arthritis Care & Research (AC&R).

Почему колени «скрипят»

По данным ученых, хруст может быть связан с естественными процессами внутри сустава — например, движением связок или пузырьками газа в суставной жидкости. Это не означает развитие артрита.

Рекомендации для здоровья суставов

Авторы исследования подчеркивают: главное внимание следует уделять не звукам в коленях, а комплексному подходу к здоровью опорно-двигательной системы.

  • Правильное питание с достаточным количеством белка, витаминов и минералов.

  • Регулярная физическая активность, укрепляющая мышцы и связки.

  • Полноценная реабилитация после травм или операций.

  • Профессиональное обследование у врача при появлении боли или ограничении движений.

Самодиагностика не помогает

Специалисты отмечают, что попытки самостоятельно «поставить диагноз» по хрусту в коленях не только неэффективны, но и могут усилить стресс. Намного важнее доверять проверенным методам диагностики и рекомендациям специалистов.

0
1
0
