Развеян миф о главной причине хруста в коленях

Хруст и потрескивание в коленях нередко вызывают у людей тревогу и ассоциируются с ранними признаками артрита. Однако исследование австралийских ученых доказало: подобный симптом не является прямым сигналом заболевания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Исследование австралийских ученых

Работу провели специалисты Университета Ла Троб. В исследовании участвовали 112 молодых людей, перенесших операцию на передней крестообразной связке. В течение пяти лет им регулярно делали МРТ и проверяли функцию суставов.

В первый год после операции хруст действительно совпадал с повреждением хряща и ограничением подвижности.

Однако в последующие годы связь между этим симптомом, болью и разрушением сустава не подтверждалась.

Результаты опубликованы в журнале Arthritis Care & Research (AC&R).

Почему колени «скрипят»

По данным ученых, хруст может быть связан с естественными процессами внутри сустава — например, движением связок или пузырьками газа в суставной жидкости. Это не означает развитие артрита.

Рекомендации для здоровья суставов

Авторы исследования подчеркивают: главное внимание следует уделять не звукам в коленях, а комплексному подходу к здоровью опорно-двигательной системы.

Правильное питание с достаточным количеством белка, витаминов и минералов.

Регулярная физическая активность , укрепляющая мышцы и связки.

Полноценная реабилитация после травм или операций.

Профессиональное обследование у врача при появлении боли или ограничении движений.

Самодиагностика не помогает

Специалисты отмечают, что попытки самостоятельно «поставить диагноз» по хрусту в коленях не только неэффективны, но и могут усилить стресс. Намного важнее доверять проверенным методам диагностики и рекомендациям специалистов.