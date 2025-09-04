«Скачок долголетия» людей закончился, заявили ученые

Қазақ тіліне аудару

Резкий скачок продолжительности жизни, который наблюдался в первой половине XX века, вряд ли повторится в будущем. К такому выводу пришли ученые из Университета Висконсин-Мэдисон (США), Института демографических исследований Макса Планка (Германия) и Французского института демографических исследований. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay

Данные и ключевые выводы

Эксперты проанализировали статистику смертности в 23 странах с высоким уровнем дохода и низкими показателями смертности. Сравнение поколений показало:

люди, родившиеся после 1939 года, в среднем вряд ли достигнут 100-летнего возраста;

в начале XX века продолжительность жизни увеличивалась примерно на 5,5 месяца с каждым новым поколением;

после 1939 года рост замедлился до 2,5–3,5 месяцев.

Причины «золотого века» долголетия

Ученые объясняют феномен впечатляющих результатов прошлого резким снижением младенческой смертности, улучшением условий жизни и быстрым развитием медицины. Сегодня младенческая смертность в развитых странах находится на минимальном уровне, а увеличение продолжительности жизни в пожилом возрасте не способно дать сопоставимый скачок.

Перспективы и неопределенности

Исследователи подчеркивают, что их прогнозы не являются окончательными. На динамику продолжительности жизни могут повлиять:

новые медицинские технологии;

социальные и экономические изменения;

непредвиденные события, например пандемии.

Таким образом, эпоха «скачка долголетия» осталась в прошлом, но будущее продолжительности жизни человечества по-прежнему зависит от научного прогресса и глобальных вызовов.