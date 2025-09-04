18+
04.09.2025, 09:00

В США заявили о возможности подрыва в будущем «Силы Сибири-2»

Новости Мира 0 598

Американский телеканал Fox News высказал предположение, что газопровод «Сила Сибири-2», который Россия планирует построить для экспорта газа в Китай, в будущем может разделить судьбу «Северных потоков», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Павел Львов/РИА «Новости»
Фото: Павел Львов/РИА «Новости»

Заявление ведущего Fox News

Тележурналист Джесси Уоттерс в прямом эфире напомнил, что Москва ведет строительство крупного газопровода, способного покрывать значительную часть энергетических потребностей Китая. По его словам, после ввода в эксплуатацию в следующем десятилетии «Сила Сибири-2» сможет обеспечивать до 15% энергопотребления КНР.

На этом фоне Уоттерс высказал предположение, что «кому-то» придется разрушить новый газопровод так же, как это произошло с «Северными потоками» в 2022 году.

Российско-китайские договоренности

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании меморандума между российской компанией и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Документ предусматривает строительство «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода «Союз Восток», который пройдет по территории Монголии.

Новый маршрут соединит Ямал и Западную Сибирь с Китаем. Максимальная проектная мощность газопровода составит 50 миллиардов кубометров газа в год.

Напоминание о «Северных потоках»

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция заявили о вероятной диверсии, а в России возбудили уголовное дело по факту международного терроризма.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Весьма маловероятно. Это не бесхребетная Европа, тут можно и по щам с хлопотать, да и все восстановят в кратчайшие сроки если что
04.09.2025, 06:21
