Сестры-близнецы незапланированно родили сыновей в один день

В Хьюстоне, США, случилось необычное событие: сестры-близнецы стали матерями в один день. Мальчики появились на свет с разницей всего в 12 часов. Об этом сообщает Click 2 Houston, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Unsplash

Общий путь с детства

Рэйчел Шмидтбергер и Линдси Денни с детства делают почти всё вместе. Они обе окончили медицинскую школу Техасского университета и устроились работать дерматологами в одну и ту же больницу. Несмотря на общие интересы и карьеру, сестры не планировали беременность одновременно.

Неожиданная радость

Долгое время Линдси Денни сталкивалась с проблемами зачатия и почти отказалась от попыток. Однако на Рождество она узнала, что беременна. Семья была вне себя от радости. Вскоре радостную новость о своей беременности сообщила и Рэйчел Шмидтбергер. Оба ребенка оказались мальчиками.

Совпадение, предопределённое врачом

Общий гинеколог сестер заранее отметил, что существует высокая вероятность того, что женщины родят в один день. Так и произошло: 26 августа оба сына появились на свет. Для близнецов это стало очередным подтверждением их уникальной связи.

Близнецовая связь продолжается

Случай сестёр-близнецов вновь показал, насколько тесно переплетаются их судьбы. Рождение детей в один день стало символом их необычного родственного единства и общей жизненной дороги.