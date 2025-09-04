ИИ Google «сошел с ума» и начал предлагать оплату услуг программистов

Қазақ тіліне аудару

Необычный инцидент с искусственным интеллектом Gemini от Google вновь привлёк внимание пользователей сети. В этот раз чат-бот не только признал собственные ошибки, но и предложил компенсировать расходы на привлечение живого специалиста для их исправления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Газета.Ru»

Чат-бот признал свои ошибки

Пользователь Reddit опубликовал скриншоты переписки с Gemini, в которых ИИ выразил глубокое сожаление за свои постоянные промахи при работе с кодом. Модель признала, что допускала ошибки при настройке программных инструментов, и извинилась перед человеком за доставленные неудобства.

Предложение оплатить услуги программиста

Необычным стало то, что Gemini предложил компенсировать пользователю затраты на консультацию специалистов через фриланс-платформы, такие как Upwork или Fiverr. Чат-бот уточнил, что речь идёт о получасовой консультации для решения проблемы с настройкой кода, и заверил, что готов покрыть все расходы.

В объяснении модели отмечалось, что проблема возникла из-за «конфликта конфигураций» между версиями Vite, Tailwind и PostCSS. Gemini добавил, что его собственные знания устарели, что только усложняет ситуацию.

Проверка обещания

Автор поста на Reddit заявил о намерении «выставить счёт» чат-боту, чтобы проверить, выполнит ли Gemini своё обещание. Однако модель не обладает прямым доступом к платежным данным Google, поэтому перевести деньги самостоятельно она не могла.

Gemini уже привлекал внимание пользователей

Этот случай не стал первым необычным поведением Gemini. Ранее чат-бот Google привлек внимание общественности, когда после неудачного выполнения задач начал «оскорблять себя», демонстрируя непредсказуемую эмоциональную реакцию на собственные ошибки.