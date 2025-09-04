Умер дизайнер Джорджо Армани

Қазақ тіліне аудару

Итальянский модельер Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили мировые СМИ, включая France 24. Точная причина и место смерти пока не раскрываются, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© AP Photo / Matt Sayles

Карьера и достижения

Джорджо Армани был не только дизайнером, но и руководителем собственной компании. Он занимал позиции председателя совета директоров, генерального директора и креативного директора бренда Giorgio Armani.

В 1974 году Армани представил свою первую коллекцию под собственным именем. Свою компанию он открыл при поддержке друга и архитектора Серджо Галеотти, который взял на себя финансовое управление. Под руководством Армани были созданы известные подразделения бренда:

Giorgio Armani USA

Emporio Armani

Armani Jeans

Эти линии позволили бренду выйти на международный рынок и закрепить статус одного из ведущих домов моды мира.

Личная жизнь и автобиография

В мае 2023 года Джорджо Армани выпустил автобиографию, которая была успешно продана в США. Книга включает личные фотографии дизайнера — от детских лет до снимков с друзьями-знаменитостями и моделями.

В новой версии книги Армани подробно рассказывает о ключевых событиях своей жизни и работе. Он описывает себя как «человека, который доводит дела до конца, а не просто говорит о них», подчеркивая свою преданность моде и бизнесу.