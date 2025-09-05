На Украине таксистов будут штрафовать за русский язык

Қазақ тіліне аудару

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская заявила, что водители такси, которые общаются с пассажирами на русском языке, могут быть привлечены к административной ответственности. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице офиса омбудсмена в Facebook* (Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Повод для заявления

Резонанс вызвало видео из Харькова, где таксист отказался перейти на украинский язык и выключить русскоязычную музыку по просьбе пассажира. Водитель признал, что может быть наказан, однако продолжил обслуживать клиента на русском.

Законодательные нормы

Ивановская напомнила, что в соответствии с украинским законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все услуги в сфере транспорта должны предоставляться исключительно на украинском языке. Нарушение этого правила влечет административный штраф.

Размер штрафа: от 3,4 до 5,1 тыс. гривен (примерно $82–123).

Основание: нарушение правил использования государственного языка в сфере обслуживания.

Контроль и меры воздействия

Омбудсмен подчеркнула, что уже инициировала меры государственного контроля в отношении нарушителя. Кроме того, ее офис готовит официальное обращение в Национальную полицию и Службу безопасности Украины для привлечения силовых структур к контролю за соблюдением языкового законодательства.

Требования к службам такси

Ивановская также рекомендовала сервисам такси проверять своих сотрудников на знание украинского языка, чтобы исключить подобные инциденты.