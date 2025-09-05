18+
05.09.2025, 09:21

Что будет, если целую неделю дважды в день пить зеленый чай

Новости Мира

Зеленый чай давно считается символом здорового образа жизни. Его полезные свойства подтверждены множеством исследований. Однако эксперты решили проверить, как регулярное употребление этого напитка отражается на самочувствии всего за короткий срок, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Эксперимент: неделя на зеленом чае

Редакция портала Eat This, Not That собрала мнения специалистов, которые решили включить зеленый чай в ежедневный рацион — дважды в день на протяжении недели. Их наблюдения оказались весьма показательными.

Кардиолог: энергия вместо усталости

Американский кардиолог Ли С. Маркус признался, что долгое время страдал от хронической усталости. После обеда он ощущал резкое снижение энергии, что сказывалось и на работе, и на концентрации во время операций.

  • Через три дня регулярного употребления зеленого чая врач отметил значительное улучшение.

  • Концентрация внимания возросла, особенно во время сложных процедур.

  • Исчезло ощущение резкой усталости во второй половине дня.

  • Зеленый чай стал источником мягкого прилива сил, помогая оставаться продуктивным до вечера.

Психотерапевт: альтернатива кофе

Схожие изменения заметила психотерапевт Эрин Эверхарт. Она призналась, что раньше привыкла полагаться на кофе, однако зеленый чай стал для нее неожиданным открытием.

«Этот напиток дал мне стабильный заряд умственной энергии без привычного упадка сил ближе к вечеру», — подчеркнула специалист.

Улучшение сна

Еще одним неожиданным эффектом Маркус назвал нормализацию сна. Если раньше его ночной отдых был беспокойным, а утро начиналось с чувством усталости, то после недели с зеленым чаем ситуация изменилась:

  • засыпание стало быстрым и легким;

  • ночной сон — спокойным и глубоким;

  • утреннее пробуждение — бодрым и свежим.

Итоги

Регулярное употребление зеленого чая дважды в день уже за неделю может положительно сказаться на концентрации, уровне энергии и качестве сна.

8
0
2
