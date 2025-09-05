18+
05.09.2025, 12:54

Больницы переполнены: Турция скрывает истинные масштабы вспышки холеры

Новости Мира 0 807

Турецкие власти могут не раскрывать полную картину недавней вспышки холеры в стране. По мнению экспертов, ситуация в республике может выйти из-под контроля и приблизиться к масштабной эпидемии, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Об этом в интервью Life.ru сообщил академик РАН и вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко, подчеркнув, что заболевание, вызываемое холерным вибрионом, распространяется в Турции достаточно быстро.

Скрытые масштабы и официальные данные

«Речь идёт о холере, вызванной холерным вибрионом. Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чём я предупреждал ещё в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ», — отметил академик.

По его словам, официальные отчёты не отражают действительную ситуацию, а вспышка может быть гораздо серьёзнее, чем представляют власти.

Проблемы турецких больниц

Онищенко подчеркнул, что турецкие медицинские учреждения уже сталкиваются с серьёзной нагрузкой. Больницы перегружены и с трудом справляются с растущим числом заболевших, что создаёт угрозу дальнейшего распространения инфекции.

Местные жители всё чаще сообщают о симптомах холеры, несмотря на оптимистичные заявления официальных источников. Первые случаи заражения были зафиксированы ещё два месяца назад, и за это время вспышку можно было бы контролировать — если она не вышла из-под контроля.

Исторический контекст для России

Академик напомнил, что Россия пережила одну из самых масштабных вспышек холеры в середине 1990-х годов, которая длилась около полугода — с начала лета до конца осени. Тогда также возбудителем был холерный вибрион, а первоисточник инфекции находился на территории Турции.

