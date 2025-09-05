Аглаю Тарасову задержали в Домодедово с наркотиками

Қазақ тіліне аудару

В аэропорту Домодедово сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнюю актрису Аглаю Тарасову. По предварительной информации, у актрисы обнаружили наркотическое вещество в вейпе, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: kinoafisha.info

Обнаружение запрещенного вещества

По данным правоохранителей, при досмотре у Тарасовой нашли масло гашиша, помещенное в электронное устройство для курения — вейп. В настоящий момент ведется проверка обстоятельств произошедшего.

Возбуждение уголовного дела

В связи с задержанием актрисы возбуждено уголовное дело по статье, связанной с контрабандой наркотических средств. Правоохранительные органы уточняют детали и рассматривают все возможные версии событий.

Аглая Тарасова: биография и карьера

Аглая Тарасова — дочь известной актрисы Ксении Раппопорт. Она приобрела популярность благодаря ролям в таких телевизионных сериалах, как «Интерны» и «Беспринципные», а также в кинофильмах «Лед», «Лед-2», «Лед-3» и «Холоп-2».

Реакция общества и дальнейшие шаги

Случай вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Следствие продолжает работу, после чего станет известна дальнейшая судьба актрисы и возможные юридические последствия.