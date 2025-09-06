Названа диета, которая позволяет отключить гены ожирения

Что такое средиземноморская диета

Основой средиземноморской диеты являются продукты растительного происхождения и «полезные» жиры. В рацион включают:

Овощи и фрукты , зелень;

Орехи ;

Морепродукты , включая рыбу в умеренных количествах;

Цельнозерновые продукты — хлеб, макаронные изделия;

Молочные продукты — сыры, йогурты, но в ограниченном объёме;

Полезные масла, например, оливковое.

Исследования показывают, что такое питание снижает риск развития:

сердечно-сосудистых заболеваний;

ожирения;

сахарного диабета 2-го типа;

других хронических проблем со здоровьем.

Генетика ожирения: как диета влияет на гены

Колесникова отмечает, что определённые гены напрямую связаны с риском ожирения и диабета. Среди них:

FTO — известный как «ген ожирения». Некоторые его варианты повышают вероятность набора веса и развития сахарного диабета 2-го типа.

MC4R — регулирует работу меланокортиновых рецепторов, влияющих на чувство голода и насыщения.

Соблюдение средиземноморской диеты помогает снизить воздействие этих генов, минимизируя риски для здоровья даже у людей с неблагоприятными генетическими вариантами.

Диета и профилактика диабета: роль гена TCF7L2

Другой ген, TCF7L2, также повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа и осложнений, таких как инсульт.

Научные исследования показали, что средиземноморская диета улучшает метаболический профиль у людей с этим геном.

Правильное питание способствует профилактике диабета и связанных заболеваний, снижая вероятность их развития.

Важный совет от эксперта

Ирина Колесникова подчёркивает: