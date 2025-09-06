18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 20:01

Названа диета, которая позволяет отключить гены ожирения

Новости Мира 0 272

Генетик Ирина Колесникова рассказала, что правильное питание может снижать активность генов, повышающих риск ожирения и связанных заболеваний. По словам кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника и председателя экспертного совета ООО «Национальный центр генетических исследований» MyGenetics, соблюдение определённых диетических принципов способно уменьшить генетическую предрасположенность к набору веса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pormezz/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Что такое средиземноморская диета

Основой средиземноморской диеты являются продукты растительного происхождения и «полезные» жиры. В рацион включают:

  • Овощи и фрукты, зелень;

  • Орехи;

  • Морепродукты, включая рыбу в умеренных количествах;

  • Цельнозерновые продукты — хлеб, макаронные изделия;

  • Молочные продукты — сыры, йогурты, но в ограниченном объёме;

  • Полезные масла, например, оливковое.

Исследования показывают, что такое питание снижает риск развития:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;

  • ожирения;

  • сахарного диабета 2-го типа;

  • других хронических проблем со здоровьем.

Генетика ожирения: как диета влияет на гены

Колесникова отмечает, что определённые гены напрямую связаны с риском ожирения и диабета. Среди них:

  • FTO — известный как «ген ожирения». Некоторые его варианты повышают вероятность набора веса и развития сахарного диабета 2-го типа.

  • MC4R — регулирует работу меланокортиновых рецепторов, влияющих на чувство голода и насыщения.

Соблюдение средиземноморской диеты помогает снизить воздействие этих генов, минимизируя риски для здоровья даже у людей с неблагоприятными генетическими вариантами.

Диета и профилактика диабета: роль гена TCF7L2

Другой ген, TCF7L2, также повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа и осложнений, таких как инсульт.

  • Научные исследования показали, что средиземноморская диета улучшает метаболический профиль у людей с этим геном.

  • Правильное питание способствует профилактике диабета и связанных заболеваний, снижая вероятность их развития.

Важный совет от эксперта

Ирина Колесникова подчёркивает:

«Средиземноморский тип питания доказано полезен и благотворно влияет на здоровье. Однако прежде чем менять рацион или переходить на определённую диету, важно проконсультироваться со специалистом».

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?