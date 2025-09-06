Названа диета, которая позволяет отключить гены ожирения

Генетик Ирина Колесникова рассказала, что правильное питание может снижать активность генов, повышающих риск ожирения и связанных заболеваний. По словам кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника и председателя экспертного совета ООО «Национальный центр генетических исследований» MyGenetics, соблюдение определённых диетических принципов способно уменьшить генетическую предрасположенность к набору веса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Основой средиземноморской диеты являются продукты растительного происхождения и «полезные» жиры. В рацион включают:
Овощи и фрукты, зелень;
Орехи;
Морепродукты, включая рыбу в умеренных количествах;
Цельнозерновые продукты — хлеб, макаронные изделия;
Молочные продукты — сыры, йогурты, но в ограниченном объёме;
Полезные масла, например, оливковое.
Исследования показывают, что такое питание снижает риск развития:
сердечно-сосудистых заболеваний;
ожирения;
сахарного диабета 2-го типа;
других хронических проблем со здоровьем.
Колесникова отмечает, что определённые гены напрямую связаны с риском ожирения и диабета. Среди них:
FTO — известный как «ген ожирения». Некоторые его варианты повышают вероятность набора веса и развития сахарного диабета 2-го типа.
MC4R — регулирует работу меланокортиновых рецепторов, влияющих на чувство голода и насыщения.
Соблюдение средиземноморской диеты помогает снизить воздействие этих генов, минимизируя риски для здоровья даже у людей с неблагоприятными генетическими вариантами.
Другой ген, TCF7L2, также повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа и осложнений, таких как инсульт.
Научные исследования показали, что средиземноморская диета улучшает метаболический профиль у людей с этим геном.
Правильное питание способствует профилактике диабета и связанных заболеваний, снижая вероятность их развития.
Ирина Колесникова подчёркивает:
«Средиземноморский тип питания доказано полезен и благотворно влияет на здоровье. Однако прежде чем менять рацион или переходить на определённую диету, важно проконсультироваться со специалистом».
