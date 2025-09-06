Зеленский отверг предложение Путина о переговорах в Москве

Қазақ тіліне аудару

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от приглашения российского лидера Владимира Путина провести мирные переговоры в Москве и предложил встретиться в Киеве. Об этом он сообщил в интервью ABS news , передает Lada.kz .

Владимир Зеленский | Фото AP

По словам Зеленского, обсуждать урегулирование войны в российской столице невозможно, пока Украина ежедневно подвергается обстрелам. Он подчеркнул, что предложение Москвы похоже на попытку оттянуть встречу.



Ранее Путин во время визита в Китай и на Восточном экономическом форуме заявил, что Москва — «лучшее место» для переговоров и гарантировал безопасность украинской стороне.

