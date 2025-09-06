Российские компании будут платить до миллиона рублей сотрудникам за рождение ребенка

Выплаты не будут облагаться налогами, что будет выгодно для бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов, передает Lada.kz.
Он отметил, что инициатива ожидается в 2026 году и будет направлена на повышение рождаемости. По его словам, предприниматели проявляют креативность в этом вопросе.
"С 2026 года они (Работодатели — Прим. Ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка", — сказал Константин Абрамов.
