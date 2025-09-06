Больше, чем в лимоне: врач назвала продукт с высоким содержанием витамина С

Капуста является главным продуктом осени благодаря высокому содержанию витамина С и противовоспалительным свойствам. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Анастасия Якимова, передает Lada.kz.
По словам Анастасии Якимовой, сок капусты в народной медицине использовался для заживления ран и лечения воспалений желудка.
В капусте, как отметила доктор, больше витамина C, чем в лимоне: в 100 граммах содержится до 70% суточной нормы.
Свежие листья содержат витамины С, К, группы В, органические кислоты и фитонциды, обладающие противомикробным действием. Считалось, что капустный лист помогает уменьшить боль и снять отек.
При этом врач подчеркнула, что хотя современные исследования подтверждают противовоспалительный эффект капустного сока, он не может заменить полноценное медицинское лечение.
