В США разбился вертолёт: выживших нет

В субботу днём недалеко от аэропорта Airlake в пригороде Миннеаполиса потерпел крушение вертолёт Robinson R66. По данным полиции Лейквилла, воздушное судно загорелось после падения, никто не выжил, передает Lada.kz со ссылкой на Fox News .

Кадр из видео

Сколько человек находилось на борту, пока неизвестно. Авария произошла в нежилой зоне.

Причины трагедии выясняют Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Robinson R66 — это одномоторный турбинный вертолёт с современной кабиной, рассчитанный на пилота и до четырёх пассажиров.



Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил изданию, что вертолёт потерпел крушение «при невыясненных обстоятельствах». Специалисты задокументируют место происшествия, изучат обломки и перевезут их на охраняемую территорию для дальнейшей экспертизы.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также уведомлено о случившемся и присоединится к расследованию.