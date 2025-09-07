Тело обнаружили в Каспийском море

Қазақ тіліне аудару

Тело человека было обнаружено в 3 километрах от ближайшего спасательного пункта в районе бульвара Белого города в Баку, передает Lada.kz со ссылкой на Report .

Фото с сайта Report.az

Как сообщили в МЧС Азербайджана, обращение с просьбой помочь извлечь из воды тело человека поступило на горячую линию номера спасателей "112". Обнаружено оно было приблизительно в 3 километрах от ближайшего пункта спасения на неконтролируемой территории.

Для извлечения тела из воды были задействованы профильные силы государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана.

Тело достали из моря и передали для проведения дальнейших экспертиз.