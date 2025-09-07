Ученые выяснили, как служба в армии влияет на мозг

Қазақ тіліне аудару

Американские исследователи установили, что армейская служба может влиять на работу мозга и снижать его реакцию на вознаграждение. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

© Shutterstock/FOTODOM

В проекте ARMOR по исследованию влияния армии на работу мозга приняли участие 123 новобранца Национальной гвардии США. С помощью электроэнцефалографии ученые оценивали активность мозга до и после 10-недельного базового военного курса.

Эксперимент показал, что после завершения подготовки у рекрутов ослабли нейронные сигналы, связанные с реакцией на положительные и отрицательные результаты. Иными словами, мозг хуже реагировал как на «выигрыш», так и на «проигрыш» в специально разработанной компьютерной игре.

По словам авторов исследования, снижение чувствительности к вознаграждению связано с ангедонией — состоянием, при котором человек перестает получать удовольствие от привычных радостей. Ангедония часто рассматривается как симптом депрессии и других психических расстройств.

Анкетирование показало: чем выше новобранцы оценивали уровень стресса во время учебы, тем слабее их мозг реагировал на вознаграждения. В то же время у тех, у кого до службы фиксировалась повышенная активность в определенных диапазонах мозговых волн (дельта-волны), стресс после обучения оказался ниже. Это может указывать на наличие «нейронной устойчивости», позволяющей сохранять чувствительность к поощрениям даже в сложных условиях.

