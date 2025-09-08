От компьютера к вечности: Ватикан канонизировал подростка-миллениала

Қазақ тіліне аудару

На площади Святого Петра состоялась месса, во время которой Папа Римский Лев XIV провёл обряд канонизации двух новых святых католической церкви — Пьера Джорджо Фрассати и Карло Акутиса, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Карло Акутис. Фото с сайта jesuit.ru

Карло Акутис — итальянский подросток, родившийся в 1990-х годах, которого называли «Божьим инфлюенсером». Он увлекался компьютерами и создавал сайты о католической вере, считался покровителем Интернета. В 2006 году Карло умер от лейкемии в возрасте 15 лет. В 2019 году его тело перенесли в Ассизи, где оно стало объектом паломничества.

Пьер Джорджо Фрассати жил в начале XX века. Он был известен своей помощью бедным и больным, занимался благотворительностью и пользовался популярностью у молодёжи. Фрассати скончался в 24 года от болезни, оставив после себя пример христианского служения.

Теперь оба они официально причислены к лику святых католической церкви.