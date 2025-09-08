18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.09.2025, 08:12

В Британии под зданием магазина нашли 317 скелетов

В Глостере (Великобритания) археологи обнаружили крупное захоронение из сотен человеческих останков. Находка была сделана во время строительных работ на месте бывшего универмага Debenhams, сообщает издание Popular Mechanics, передает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.

INAH
INAH

Подземное кладбище на месте будущего кампуса

Раскопки проходили на Кингс-сквер, где возводится новый университетский кампус. Под фундаментом здания археологи нашли 317 скелетов, относящихся к периоду Средневековья и постсредневековья.

По словам специалистов, это не первое подобное открытие в историческом центре города. Ранее на этой же территории были найдены 83 захоронения римской эпохи.

Важность открытия для науки

Работы велись организацией Cotswold Archaeology. Руководитель проекта Клифф Бейтман отметил, что Глостер является уникальной археологической зоной:

«Каждый раз, когда мы проводим раскопки в Глостере, появляются новые открытия. Это невероятно важное место».

Артефакты и будущая выставка

Помимо скелетов, специалисты нашли и предметы быта прошлых веков: табачную трубку и фрагменты винной бутылки. Эти находки планируется выставить в новом кампусе университета, который откроется в сентябре.

При этом археологи уточнили, что человеческие останки экспонатами не станут — они будут изучены и перезахоронены.

