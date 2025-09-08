Бизнесмена на глазах у сына разрубило винтом собственной роскошной яхты

Қазақ тіліне аудару

В итальянской Анконе произошла трагедия: 62-летний предприниматель Андреа Брулья погиб в результате несчастного случая на собственной яхте. Инцидент произошёл 28 августа и разворачивался на глазах его сына и близких друзей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Несчастный случай на воде

Брулья находился на борту вместе с сыном и тремя приятелями, когда внезапный порыв ветра резко развернул парус. Металлическая балка крепления ударила бизнесмена по голове, и он упал за борт.

Гибель под винтом яхты

Оказавшись в воде, мужчина попал под вращающийся винт судна. Он получил тяжёлые травмы головы и рук, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Попытки спасти пострадавшего

Сын бизнесмена бросился в воду и вытащил отца на палубу. Он пытался оказать ему первую помощь и реанимировать, однако все усилия оказались безрезультатными.

Реакция семьи и друзей

Сын погибшего был доставлен в больницу в состоянии сильнейшего шока. Друзья и свидетели трагедии также испытали психологическое потрясение.

Личность погибшего

Андреа Брулья был известен как опытный яхтсмен и предприниматель. Он долгие годы занимался парусным спортом, а также развивал туристическую компанию, специализировавшуюся на организации круизов.