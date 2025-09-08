18+
08.09.2025, 09:59

Почему нельзя мыть сырое мясо перед готовкой

Новости Мира 0 841

Мытье сырого мяса перед приготовлением может представлять угрозу для здоровья. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Лентой.ру», сообщает Lada.kz. 

Фото: dzen.ru
Фото: dzen.ru

Как распространяются бактерии

По словам эксперта, при промывании мясных продуктов под краном капли воды с микроорганизмами разлетаются на расстояние до полуметра. Они могут оседать на столешницах, посуде и других предметах кухни, увеличивая риск заражения.

Чем опасны сальмонеллы и кампилобактерии

Основную угрозу несут бактерии, которые чаще всего встречаются на поверхности сырой птицы:

  • кампилобактерии;

  • сальмонеллы.

Они могут вызвать серьезные пищевые отравления, сопровождающиеся диареей, рвотой и повышением температуры.

Почему вода не помогает

Мария Золотарева подчеркнула, что простое мытье проточной водой не уничтожает микроорганизмы. Напротив, этот процесс лишь способствует их распространению по кухне.

Надежный способ обезопасить мясо

Единственным эффективным методом обеззараживания остается тщательная термическая обработка:

  • прожарка до полной готовности;

  • варка при достаточной температуре.

Важные правила гигиены

Чтобы снизить риск заражения, эксперт рекомендует:

  • использовать отдельную разделочную доску для сырого мяса;

  • тщательно мыть доску с моющим средством после каждого использования;

  • мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд после контакта с продуктом.

Чистота не означает безопасность

Золотарева напомнила, что даже на внешне чистом и качественном мясе могут находиться патогенные микроорганизмы. Их невозможно заметить невооруженным глазом, поэтому безопасность продукта зависит исключительно от правильной обработки.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Как напишут, такая ерунда не мыть мясо. Ну давайте с мусором и волосами есть будем. Брызги разлетаются- смешно даже читать. Все столы и кафель моются с кометом, какие там бактерии. 62 года мою мясо и мыть буду. Лишь бы написать и лайки заработать.
08.09.2025, 05:13
