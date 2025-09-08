Почему нельзя мыть сырое мясо перед готовкой

Мытье сырого мяса перед приготовлением может представлять угрозу для здоровья. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Лентой.ру», сообщает Lada.kz.
По словам эксперта, при промывании мясных продуктов под краном капли воды с микроорганизмами разлетаются на расстояние до полуметра. Они могут оседать на столешницах, посуде и других предметах кухни, увеличивая риск заражения.
Основную угрозу несут бактерии, которые чаще всего встречаются на поверхности сырой птицы:
кампилобактерии;
сальмонеллы.
Они могут вызвать серьезные пищевые отравления, сопровождающиеся диареей, рвотой и повышением температуры.
Мария Золотарева подчеркнула, что простое мытье проточной водой не уничтожает микроорганизмы. Напротив, этот процесс лишь способствует их распространению по кухне.
Единственным эффективным методом обеззараживания остается тщательная термическая обработка:
прожарка до полной готовности;
варка при достаточной температуре.
Чтобы снизить риск заражения, эксперт рекомендует:
использовать отдельную разделочную доску для сырого мяса;
тщательно мыть доску с моющим средством после каждого использования;
мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд после контакта с продуктом.
Золотарева напомнила, что даже на внешне чистом и качественном мясе могут находиться патогенные микроорганизмы. Их невозможно заметить невооруженным глазом, поэтому безопасность продукта зависит исключительно от правильной обработки.
