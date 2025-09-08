18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.13
627.44
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.09.2025, 13:39

Врач рассказала, какие позы во сне являются самыми опасными для позвоночника и мозга

Новости Мира 0 691

Поза, в которой человек спит, напрямую влияет на состояние его позвоночника, внутренних органов и даже головного мозга. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Людмила Лапа, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: logoslab.ru
Фото: logoslab.ru

Как поза во сне влияет на здоровье

Людмила Лапа подчеркнула, что привычка спать на животе может быть вредной. По словам эксперта, такая поза нередко вызывает боли в спине и создает нагрузку на позвоночник.

«Самая неблагоприятная поза для сна — на животе. У человека могут появляться боли в спине», — отметила врач.

Лучше всего, по мнению специалиста, спать на спине или на боку, при этом важно следить, чтобы позвоночник и шея не испытывали лишнего напряжения. Для этого необходимо подобрать качественный матрац и подходящую подушку.

Особенности сна на спине

Даже при сне на спине есть свои нюансы. Если человек лежит ровно, но при этом поворачивает голову вбок, это может сдавливать позвоночную артерию.

Недостаток кровоснабжения головного мозга в таких случаях приводит к головным болям. Поэтому важно учитывать положение головы и шеи во время сна.

Храп — не просто неприятный звук

Эксперт также обратила внимание на проблему храпа. Многие воспринимают его как обычное явление, но Людмила Лапа предупреждает, что это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

«Если человек начинает храпеть, ему следует обратиться к врачу, потому что любой храп всегда обусловлен слабостью соединительной ткани, которая бывает только при воспалении», — подчеркнула терапевт.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?