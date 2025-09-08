Врач рассказала, какие позы во сне являются самыми опасными для позвоночника и мозга

Поза, в которой человек спит, напрямую влияет на состояние его позвоночника, внутренних органов и даже головного мозга. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Людмила Лапа, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Людмила Лапа подчеркнула, что привычка спать на животе может быть вредной. По словам эксперта, такая поза нередко вызывает боли в спине и создает нагрузку на позвоночник.
«Самая неблагоприятная поза для сна — на животе. У человека могут появляться боли в спине», — отметила врач.
Лучше всего, по мнению специалиста, спать на спине или на боку, при этом важно следить, чтобы позвоночник и шея не испытывали лишнего напряжения. Для этого необходимо подобрать качественный матрац и подходящую подушку.
Даже при сне на спине есть свои нюансы. Если человек лежит ровно, но при этом поворачивает голову вбок, это может сдавливать позвоночную артерию.
Недостаток кровоснабжения головного мозга в таких случаях приводит к головным болям. Поэтому важно учитывать положение головы и шеи во время сна.
Эксперт также обратила внимание на проблему храпа. Многие воспринимают его как обычное явление, но Людмила Лапа предупреждает, что это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.
«Если человек начинает храпеть, ему следует обратиться к врачу, потому что любой храп всегда обусловлен слабостью соединительной ткани, которая бывает только при воспалении», — подчеркнула терапевт.
