Врач рассказала, какие позы во сне являются самыми опасными для позвоночника и мозга

Поза, в которой человек спит, напрямую влияет на состояние его позвоночника, внутренних органов и даже головного мозга. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Людмила Лапа, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: logoslab.ru

Как поза во сне влияет на здоровье

Людмила Лапа подчеркнула, что привычка спать на животе может быть вредной. По словам эксперта, такая поза нередко вызывает боли в спине и создает нагрузку на позвоночник.

«Самая неблагоприятная поза для сна — на животе. У человека могут появляться боли в спине», — отметила врач.

Лучше всего, по мнению специалиста, спать на спине или на боку, при этом важно следить, чтобы позвоночник и шея не испытывали лишнего напряжения. Для этого необходимо подобрать качественный матрац и подходящую подушку.

Особенности сна на спине

Даже при сне на спине есть свои нюансы. Если человек лежит ровно, но при этом поворачивает голову вбок, это может сдавливать позвоночную артерию.

Недостаток кровоснабжения головного мозга в таких случаях приводит к головным болям. Поэтому важно учитывать положение головы и шеи во время сна.

Храп — не просто неприятный звук

Эксперт также обратила внимание на проблему храпа. Многие воспринимают его как обычное явление, но Людмила Лапа предупреждает, что это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.