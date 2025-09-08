18+
08.09.2025, 14:30

Ученые предложили лечить рак холодной плазмой

Новости Мира

Учёные из Института физики плазмы имени Лейбница (INP) сделали значительное открытие: холодная плазма способна уничтожать раковые клетки не только на поверхности опухоли, но и в глубине тканей. Исследование было опубликовано в журнале Trends in Biotechnology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Что такое холодная плазма и как она действует

Холодная плазма — это ионизированный газ, насыщенный активными частицами кислорода и азота. Эти частицы крайне нестабильны и живут всего доли секунды, но за это время могут влиять на процессы внутри клеток.

Именно воздействие таких молекул определяет судьбу опухоли: сможет ли она продолжать рост или начнёт разрушаться.

Трёхмерная модель опухоли и ключевые открытия

Для изучения влияния плазмы на ткани учёные создали трёхмерную модель рака поджелудочной железы из гидрогелей. Такой подход позволил отследить:

  • Какие молекулы проникают в глубину опухоли

  • Какие процессы запускаются внутри клеток и приводят к их гибели

Исследование показало, что особенно сильное влияние оказывает пероксинитрит — молекула, способная проникать на глубину до нескольких миллиметров. В то же время перекись водорода, ранее считавшаяся ключевым агентом, оказалась малоэффективной: даже после её удаления плазма продолжала уничтожать клетки.

Применение в клинических условиях

Учёные проверили работу холодной плазмы в моделях, приближённых к хирургическим ситуациям. Обработка остатков опухоли в моделях хирургической раны показала:

  • Эффективное уничтожение оставшихся клеток

  • Влияние на клетки, уже начинавшие распространяться в соседние ткани

Это открывает перспективу применения технологии для снижения риска рецидивов после операций.

Перспективы развития плазменной медицины

По словам профессора Сандера Бекешуса, руководителя программы по плазменной медицине в INP, понимание того, какие именно молекулы оказывают решающее воздействие, позволит:

  • Точнее настраивать медицинские приборы

  • Расширять возможности плазменной терапии при различных видах рака

Холодная плазма открывает новые горизонты в лечении опухолей, сочетая эффективность и потенциальную безопасность по сравнению с традиционными методами.

2
1
0
