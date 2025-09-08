Ученые предложили лечить рак холодной плазмой

Учёные из Института физики плазмы имени Лейбница (INP) сделали значительное открытие: холодная плазма способна уничтожать раковые клетки не только на поверхности опухоли, но и в глубине тканей. Исследование было опубликовано в журнале Trends in Biotechnology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Холодная плазма — это ионизированный газ, насыщенный активными частицами кислорода и азота. Эти частицы крайне нестабильны и живут всего доли секунды, но за это время могут влиять на процессы внутри клеток.
Именно воздействие таких молекул определяет судьбу опухоли: сможет ли она продолжать рост или начнёт разрушаться.
Для изучения влияния плазмы на ткани учёные создали трёхмерную модель рака поджелудочной железы из гидрогелей. Такой подход позволил отследить:
Какие молекулы проникают в глубину опухоли
Какие процессы запускаются внутри клеток и приводят к их гибели
Исследование показало, что особенно сильное влияние оказывает пероксинитрит — молекула, способная проникать на глубину до нескольких миллиметров. В то же время перекись водорода, ранее считавшаяся ключевым агентом, оказалась малоэффективной: даже после её удаления плазма продолжала уничтожать клетки.
Учёные проверили работу холодной плазмы в моделях, приближённых к хирургическим ситуациям. Обработка остатков опухоли в моделях хирургической раны показала:
Эффективное уничтожение оставшихся клеток
Влияние на клетки, уже начинавшие распространяться в соседние ткани
Это открывает перспективу применения технологии для снижения риска рецидивов после операций.
По словам профессора Сандера Бекешуса, руководителя программы по плазменной медицине в INP, понимание того, какие именно молекулы оказывают решающее воздействие, позволит:
Точнее настраивать медицинские приборы
Расширять возможности плазменной терапии при различных видах рака
Холодная плазма открывает новые горизонты в лечении опухолей, сочетая эффективность и потенциальную безопасность по сравнению с традиционными методами.
