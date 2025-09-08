Ученый назвал предельный срок человеческой жизни

Қазақ тіліне аудару

Специалисты продолжают искать способы продлить жизнь человека, но даже самые современные технологии пока не могут сделать ее бесконечной. Согласно мнению Нила Мабботта, заведующего отделением иммунологии Института Рослина и Королевской школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета, теоретический предел человеческой жизни составляет 120–125 лет . Об этом эксперт рассказал в интервью BBC, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пересадка органов: значительное, но ограниченное продление жизни

Сегодня трансплантация почек, печени или сердца спасает миллионы людей по всему миру. Донорские органы могут функционировать десятилетиями, особенно если они изначально здоровы, а пациент строго соблюдает рекомендации врачей.

Однако процедуры имеют свои ограничения:

Операции сложны и сопряжены с риском для здоровья;

Прием иммунодепрессантов, необходимых для предотвращения отторжения органов, увеличивает уязвимость к инфекциям;

Полное восстановление организма с возрастом становится затруднительным.

На пути к «идеальным» органам

Современные исследования направлены на создание органов нового поколения. Ученые используют:

Генетически модифицированных свиней;

Ткани, выращенные из человеческих стволовых клеток.

Мабботт отмечает, что первые эксперименты уже проводились. Однако пересаженные свиные органы обеспечивали лишь кратковременную выживаемость, а полностью функциональные искусственные аналоги пока остаются целью будущего.

Старение нельзя остановить

Даже если в будущем удастся регулярно заменять органы, процессы системного старения организма будут продолжаться. С возрастом человек:

Медленнее восстанавливается после инфекций и травм;

Становится более чувствительным к стрессовым нагрузкам.

По мнению эксперта, новые технологии дают шанс на более долгую и здоровую жизнь, но о бессмертии пока говорить рано.

«Новые технологии действительно открывают путь к более долгой и здоровой жизни, но разговоры о «бессмертии» пока остаются фантазией», — подчеркнул профессор Мабботт.