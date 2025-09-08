18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.13
627.44
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.09.2025, 18:44

Ученый назвал предельный срок человеческой жизни

Новости Мира 0 563

Специалисты продолжают искать способы продлить жизнь человека, но даже самые современные технологии пока не могут сделать ее бесконечной. Согласно мнению Нила Мабботта, заведующего отделением иммунологии Института Рослина и Королевской школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета, теоретический предел человеческой жизни составляет 120–125 лет. Об этом эксперт рассказал в интервью BBC, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пересадка органов: значительное, но ограниченное продление жизни

Сегодня трансплантация почек, печени или сердца спасает миллионы людей по всему миру. Донорские органы могут функционировать десятилетиями, особенно если они изначально здоровы, а пациент строго соблюдает рекомендации врачей.

Однако процедуры имеют свои ограничения:

  • Операции сложны и сопряжены с риском для здоровья;

  • Прием иммунодепрессантов, необходимых для предотвращения отторжения органов, увеличивает уязвимость к инфекциям;

  • Полное восстановление организма с возрастом становится затруднительным.

На пути к «идеальным» органам

Современные исследования направлены на создание органов нового поколения. Ученые используют:

  • Генетически модифицированных свиней;

  • Ткани, выращенные из человеческих стволовых клеток.

Мабботт отмечает, что первые эксперименты уже проводились. Однако пересаженные свиные органы обеспечивали лишь кратковременную выживаемость, а полностью функциональные искусственные аналоги пока остаются целью будущего.

Старение нельзя остановить

Даже если в будущем удастся регулярно заменять органы, процессы системного старения организма будут продолжаться. С возрастом человек:

  • Медленнее восстанавливается после инфекций и травм;

  • Становится более чувствительным к стрессовым нагрузкам.

По мнению эксперта, новые технологии дают шанс на более долгую и здоровую жизнь, но о бессмертии пока говорить рано.

«Новые технологии действительно открывают путь к более долгой и здоровой жизни, но разговоры о «бессмертии» пока остаются фантазией», — подчеркнул профессор Мабботт.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?