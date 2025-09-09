18+
09.09.2025, 10:11

Тайная угроза Черного моря: что скрывает безжизненная глубина

Новости Мира 0 374

Черное море всегда притягивало внимание исследователей, но под его красивой лазурной поверхностью скрывается опасная тайна. Эта водная акватория считается крупнейшей природной аномалией планеты, а ученые до сих пор не могут до конца разгадать ее загадку, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: playbookpro.ru
Фото: playbookpro.ru

Опасный газ на дне

Главная угроза Черного моря — сероводород, смертельный газ, который образуется естественным путем. Еще в 1890 году геолог Николай Андрусов обнаружил, что морская вода на глубине более 150–200 метров насыщена этим токсичным веществом.

Сероводород отличается резким запахом, обладает высокой токсичностью и легко воспламеняется. При высоких концентрациях он вызывает тяжелое отравление, приводящее к смерти.

Масштабы угрозы

По подсчетам ученых, в недрах Черного моря содержится около трех миллиардов тонн сероводорода. Это означает, что жизнь возможна лишь в верхнем 10%-ном слое водоема. Ниже 200 метров простирается безжизненная зона, где могут существовать только анаэробные бактерии.

Фактически Черное море разделено на два мира: поверхностный, где кипит жизнь, и глубинный, где царит токсичная пустыня.

Есть ли риск катастрофы?

Несмотря на пугающие масштабы, специалисты уверяют: внезапный выброс сероводорода практически невозможен. Водные слои Черного моря устойчивы и не перемешиваются с поверхностными. Это означает, что угроза существует лишь теоретически, а глобальной катастрофы можно не опасаться.

Жизнь на границе с опасностью

Черное море остается загадочным природным феноменом. Люди живут и отдыхают на его побережьях, осознавая, что под толщей воды скрываются триллионы кубометров смертельного газа. Но стабильность морских слоев позволяет человечеству сосуществовать с этой грозной тайной природы.

