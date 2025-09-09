Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя — пьют как не в себя

По данным нового исследования, Беларусь стала страной с наибольшим количеством смертей, связанных с употреблением алкоголя. Проблема злоупотребления спиртными напитками остаётся одной из самых острых в мире, особенно учитывая социальную и экономическую напряжённость, свободную продажу алкоголя и растущую вовлечённость молодёжи, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Авторы исследования издания The Lancet Public Health проанализировали показатели смертности, вызванной алкоголем, во всех странах мира.
Беларусь: 164 смерти на 100 тысяч человек — первое место в мире.
Молдова: 162 случая летальных исходов на 100 тысяч — второе место.
Украина: 157 смертей на 100 тысяч — третья позиция.
Помимо смертности, исследователи подсчитали потенциальные потерянные годы здоровой жизни из-за различных факторов — ДТП, болезней и травм, связанных с алкоголем.
Россия: 5772 потерянных года на 100 тыс. человек — первое место в мире.
Украина: 5668 лет — второе место.
Беларусь: 5596 лет — третье место.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также опубликовала список государств с наибольшим потреблением алкоголя:
Молдова — первое место.
Литва — второе место.
Чехия — третье место.
Россия — тринадцатая позиция в мировом антирейтинге.
Эксперты отмечают, что высокий уровень потребления алкоголя связан не только с культурными и социальными традициями, но и с экономической и психологической нагрузкой на население.
