Названы анализы, точнее всего определяющие биологический возраст

Наиболее точный способ определить биологический возраст — это анализ метилирования ДНК, также известный как тест «эпигенетические часы». Об этом «Газете.Ru» сообщил Андрей Варивода, сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины и председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон», передает Lada.kz.
Метилирование — это химическая метка, добавляемая к ДНК, которая способна включать или выключать гены без изменения самой последовательности ДНК.
«Метод основан на отслеживании изменений в паттернах метилирования ДНК, которые накапливаются с возрастом и отражают истинное состояние организма», — пояснил Варивода.
Существуют разные тесты анализа метилирования, наиболее известные:
Horvath Clock
Hannum Clock
GrimAge
Эти методы считаются наиболее надежными для оценки биологического возраста человека.
Помимо анализа метилирования ДНК, существуют и другие подходы:
Анализ теломер — длина теломер может указывать на скорость старения клеток.
Биохимический анализ крови — оценивает состояние внутренних органов и обменных процессов.
Антропометрические показатели — например, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии, соотношение роста и веса.
«Оценка этих показателей позволяет понять состояние сердечно-сосудистой системы, риски хронических заболеваний, степень ожирения или дистрофии. Чаще всего их используют вместе с анализом метилирования ДНК для комплексной оценки состояния здоровья и степени биологического старения. Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения», — добавил Варивода.
Комментарии0 комментарий(ев)