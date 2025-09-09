Названы анализы, точнее всего определяющие биологический возраст

Қазақ тіліне аудару

Наиболее точный способ определить биологический возраст — это анализ метилирования ДНК, также известный как тест «эпигенетические часы». Об этом «Газете.Ru» сообщил Андрей Варивода, сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины и председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон», передает Lada.kz .

© Photo : AdobeStock

Что такое метилирование ДНК

Метилирование — это химическая метка, добавляемая к ДНК, которая способна включать или выключать гены без изменения самой последовательности ДНК.

«Метод основан на отслеживании изменений в паттернах метилирования ДНК, которые накапливаются с возрастом и отражают истинное состояние организма», — пояснил Варивода.

Существуют разные тесты анализа метилирования, наиболее известные:

Horvath Clock

Hannum Clock

GrimAge

Эти методы считаются наиболее надежными для оценки биологического возраста человека.

Альтернативные методы оценки биологического возраста

Помимо анализа метилирования ДНК, существуют и другие подходы:

Анализ теломер — длина теломер может указывать на скорость старения клеток. Биохимический анализ крови — оценивает состояние внутренних органов и обменных процессов. Антропометрические показатели — например, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии, соотношение роста и веса.