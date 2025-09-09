18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.09.2025, 13:37

Названы анализы, точнее всего определяющие биологический возраст

Новости Мира 0 289

Наиболее точный способ определить биологический возраст — это анализ метилирования ДНК, также известный как тест «эпигенетические часы». Об этом «Газете.Ru» сообщил Андрей Варивода, сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины и председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон», передает Lada.kz.

Что такое метилирование ДНК

Метилирование — это химическая метка, добавляемая к ДНК, которая способна включать или выключать гены без изменения самой последовательности ДНК.

«Метод основан на отслеживании изменений в паттернах метилирования ДНК, которые накапливаются с возрастом и отражают истинное состояние организма», — пояснил Варивода.

Существуют разные тесты анализа метилирования, наиболее известные:

  • Horvath Clock

  • Hannum Clock

  • GrimAge

Эти методы считаются наиболее надежными для оценки биологического возраста человека.

Альтернативные методы оценки биологического возраста

Помимо анализа метилирования ДНК, существуют и другие подходы:

  1. Анализ теломер — длина теломер может указывать на скорость старения клеток.

  2. Биохимический анализ крови — оценивает состояние внутренних органов и обменных процессов.

  3. Антропометрические показатели — например, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии, соотношение роста и веса.

«Оценка этих показателей позволяет понять состояние сердечно-сосудистой системы, риски хронических заболеваний, степень ожирения или дистрофии. Чаще всего их используют вместе с анализом метилирования ДНК для комплексной оценки состояния здоровья и степени биологического старения. Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения», — добавил Варивода.

