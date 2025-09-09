Газировка разрушает зубы: стоматологи бьют тревогу

Қазақ тіліне аудару

Газированная вода, несмотря на свою популярность как более «здоровая» альтернатива сладким напиткам, может оказывать негативное влияние на зубную эмаль. Об этом рассказали ведущие стоматологи, отметив, что регулярное употребление таких напитков постепенно разрушает защитный слой зубов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay

Мнение экспертов

Британский стоматолог Бен Аткинс из Фонда здоровья полости рта полностью отказался от газированной воды и рекомендует своим пациентам делать то же самое. По его словам, причина в пузырьках, содержащих угольную кислоту.

«Кислота буквально обтягивает зуб, лишая его защитного слоя. Со временем эмаль начинает разрушаться, и за жизнь это может быть значительная потеря», — отмечает Аткинс.

С ним согласен коллега Правин Шарма. Он подчеркнул, что даже умеренно кислые напитки способны повлиять на состояние эмали, а особую опасность представляют ароматизированные варианты газированной воды.

Как минимизировать вред

Специалисты советуют несколько способов снизить негативное воздействие газированных напитков на зубы: