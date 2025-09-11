18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.09.2025, 19:06

Жизнь под прицелом: как геолокация в смартфоне следит за вами даже без вашего ведома

Новости Мира 0 599

Современный смартфон давно перестал быть лишь средством связи. Благодаря функциям геолокации устройство способно фиксировать ваши перемещения, посещаемые места, привычки и даже время, проведённое дома или на работе. В результате формируется почти полный «портрет» вашей жизни без вашего прямого участия, сообщает Lada.kz со ссылкой на livekuban.ru.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Даже если вы не открываете карты, многие приложения продолжают собирать данные о местоположении в фоновом режиме. Эти сведения используются для персонализированных рекомендаций, которые кажутся удобными, но на деле демонстрируют, насколько детально за вами следят.

Почему это важно знать

Собранная информация применяется не только для удобства пользователя. Она активно используется для таргетированной рекламы и аналитики. В худших случаях данные о вашем местоположении могут попасть в руки злоумышленников.

История перемещений хранится годами и теоретически может быть доступна третьим лицам. Службы и приложения способны прогнозировать ваше поведение, угадывать маршруты и даже предсказывать, куда вы направитесь завтра или через неделю.

Как ограничить сбор данных о вашем местоположении

Чтобы защитить личную информацию и снизить риски, следует соблюдать несколько простых правил:

  1. Включайте геолокацию только по необходимости. Используйте её только для конкретных приложений, например, карт и навигации.

  2. Регулярно очищайте историю местоположений. Проверяйте и удаляйте данные в настройках телефона.

  3. Контролируйте доступ приложений к геоданным. Особенно это касается соцсетей и бесплатных сервисов, которые часто собирают лишнюю информацию.

  4. Используйте уведомления о запросе местоположения. Проверяйте разрешения и не позволяйте приложениям собирать данные без вашего ведома.

Геолокация — удобство с условием

Геолокация — мощный инструмент, который делает жизнь проще, но требует внимательного использования. Контролируя настройки и права доступа, вы сможете сохранить приватность и безопасно пользоваться технологиями.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?