Стало известно о 12 чипированных Маском пациентах

Компания Neuralink Илона Маска раскрыла новые данные о применении своих нейроинтерфейсов: по всему миру 12 человек уже получили мозговые импланты. Об этом фирма сообщила в своем аккаунте в X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Представители Neuralink отметили, что участники эксперимента суммарно провели с чипами более 2 тысяч дней и 15 тысяч часов, используя их в повседневной жизни и для научных исследований.

«Мы с нетерпением ждем возможности продолжить изучение потенциала нейронных интерфейсов вместе со всеми нашими участниками», — заявили в компании.

Увеличение числа участников эксперимента

По данным Reuters, Neuralink заметно расширила группу добровольцев. В июне компания отчитывалась о семи пациентах с тяжелым параличом, которые получили импланты.

Напомним, о первом чипированном человеке стало известно еще в январе 2024 года. С тех пор Neuralink активно наращивает масштабы эксперимента.

Международное сотрудничество в исследованиях

В июле 2025 года Neuralink запустила крупное исследование возможностей своих мозговых интерфейсов. В проекте приняли участие британские ученые из Университетского колледжа Лондона и больницы Ньюкасла.

Эксперты совместно с Neuralink изучают, как нейроимпланты могут улучшить качество жизни людей с неврологическими нарушениями и расширить возможности взаимодействия человека с технологиями.