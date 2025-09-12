18+
12.09.2025, 07:08

Суд приговорил бывшего президента Бразилии к 27 годам тюрьмы

Новости Мира

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару получил строгий приговор по делу о попытке государственного переворота. Суд постановил, что экс-лидер страны проведёт 24 года и 9 месяцев в заключении, а оставшиеся 2,5 года он проведёт под стражей, сообщает портал G1, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Adriano Machado/Reuters
Фото: Adriano Machado/Reuters

В настоящий момент Болсонару находится под домашним арестом за нарушение судебных мер, уточнили в издании.

Обвинения: план убийства президента и вице-президента

Генпрокуратура Бразилии предъявила обвинения Болсонару в феврале 2025 года. Его признали виновным в участии в заговоре с целью государственного переворота в 2022 году.

По версии следствия, Болсонару был осведомлён о планах группы военных, которая намеревалась убить действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву и вице-президента Жералду Алкмина в декабре 2022 года.

В ноябре 2024 года полиция Бразилии уже выдвинула обвинения в адрес экс-президента по факту заговора против да Силвы.

Протесты сторонников после поражения на выборах

Болсонару занимал пост президента с 2019 по 2023 год, после чего его сменил Луис Инасиу Лула да Силва.

В январе 2023 года после поражения Болсонару на выборах его сторонники устроили массовые акции протеста и беспорядки в столице Бразилиа. Демонстранты пытались захватить правительственные здания, но протесты были своевременно подавлены полицией.

0
0
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Наверное у них демократии нет, вот у нас такое даже представить нельзя, у нас все хорошие.
12.09.2025, 03:35
