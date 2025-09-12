18+
12.09.2025, 08:13

Таксист раскрыл подозреваемых в подрыве «Северных потоков», случайно превысив скорость

Новости Мира 0 717

Немецкие следователи смогли установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» благодаря неожиданному стечению обстоятельств. Как пишет The Telegraph, ключевую роль сыграл водитель такси, который вез участников операции и случайно попал в поле зрения полиции из-за превышения скорости. Его показания стали важным элементом в расследовании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: apperiticebk/Shutterstock
Фото: apperiticebk/Shutterstock

Взрывы на «Северных потоках»

26 сентября 2022 года в Балтийском море произошли взрывы, повредившие три из четырех ниток «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Расследования Швеции и Дании, завершенные в 2024 году, ограничились констатацией факта диверсии без указания исполнителей. Германия же продолжает уголовное дело и уже задержала первого подозреваемого — гражданина Украины Сергея К., который ждет решения об экстрадиции из Италии.

Эпизод с такси: неожиданный поворот

По данным британских СМИ, после установки взрывчатки у острова Борнхольм группа диверсантов направилась в Германию, воспользовавшись такси. Водитель нарушил правила дорожного движения, превысив скорость, и камера зафиксировала автомобиль. Это позволило полиции установить личность шофера и допросить его.

Таксист подробно описал пассажиров: их внешность, манеру речи, одежду и даже детали багажа. Следствие восстановило маршрут, время поездки и количество участников. Эти сведения сопоставили с данными мобильной связи и записями камер наблюдения.

Яхта «Андромеда»: главное звено

Еще до допроса таксиста внимание следователей было сосредоточено на яхте «Андромеда». В начале сентября 2022 года ее арендовали в немецком порту Росток люди с поддельными документами. Под видом туристов они выходили в море, заходили в мелкие гавани и направлялись к районам, где позже произошли взрывы.

На борту яхты позже обнаружили следы взрывчатки, остатки упаковки от оборудования, биологические материалы и отпечатки пальцев. Часть улик совпала с базами данных о миграционных визах. Эти доказательства вместе с показаниями таксиста помогли следствию установить состав группы.

Арест в Италии и поиски остальных

По версии немецкой прокуратуры, диверсию совершили шестеро граждан Украины. Одного из них, 49-летнего Сергея К., задержали летом 2025 года в Италии, где он отдыхал с семьей. Его считают координатором операции. Сейчас итальянский суд рассматривает запрос Германии об экстрадиции.

Сам подозреваемый отвергает обвинения. Остальные пятеро участников, как предполагают следователи, вернулись на Украину. Германия выдала международные ордера, однако их выдача осложнена законодательством, запрещающим экстрадицию граждан Украины.

Профессионалы под прикрытием

Журналистские расследования в Германии ранее сообщали, что в составе группы были опытные водолазы и шкипер. Их задачей было установить взрывные заряды на глубине около 80 метров. Для маскировки использовалась старая парусная яхта «Андромеда», представленная как туристическое судно.

0
0
5
