«Угроза нацбезопасности»: в России хотят ввести мораторий на выдачу гражданства мигрантам

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости ввести мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из стран Средней Азии. По его словам, ситуация с ростом миграции уже несет прямую угрозу национальной безопасности и социальному благополучию россиян, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ТАСС

«Слабо контролируемый поток мигрантов в Россию только растет», — подчеркнул политик, отметив, что именно этим вызвано его предложение.

Статистика МВД: рост в полтора раза

По данным МВД, за первые шесть месяцев 2025 года иностранцам выдали около 114 тысяч разрешений на работу. Это на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего в России официально находится более 6,5 миллиона мигрантов.

Работает лишь часть из них, остальные — члены семей, которые пользуются социальной инфраструктурой.

По словам Миронова, нагрузка на школы, больницы и другие государственные учреждения из-за этого стремительно увеличивается.

Политическая инициатива

«Справедливая Россия» ранее внесла в Госдуму ряд законопроектов, направленных на регулирование миграции. Однако пока эти меры не были приняты, Миронов предложил временный шаг — приостановить до 2030 года выдачу гражданства и вида на жительство мигрантам из Средней Азии.

«Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить проблемы, связанные с массовым приездом иностранцев», — заявил депутат.

Ранее выдвигавшиеся предложения

Миронов неоднократно выступал с аналогичными инициативами:

В апреле 2022 года он предлагал приостановить выдачу гражданства гражданам Таджикистана. Тогда идея не получила поддержки ни в правительстве, ни в Госдуме.

В 2024 году политик снова поднял вопрос, предлагая ввести мораторий до 2026 года. Однако и эта инициатива не была реализована.

Перспективы обсуждения

Нынешнее предложение рассчитано на более долгий срок — до 2030 года. Миронов считает, что такой временной промежуток позволит выработать комплексное решение миграционной проблемы и снизить риски для национальной безопасности России.