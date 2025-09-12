«Это уже не секрет»: продюсер раскрыл, кто заплатил за интервью Пугачевой

Қазақ тіліне аудару

Экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник, прокомментировал резонансное интервью Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По его словам, за откровенный разговор певице заплатил бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом). Слова эксперта передает aif.ru , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Скажи Гордеевой/YouTube

«Это уже не секрет»: версия о миллионе долларов

Дзюник заявил, что условия сотрудничества не являются тайной:

именно Ходорковский якобы стал инициатором интервью;

сумма вознаграждения могла составить около $1 млн;

Пугачева решилась на четырехчасовую беседу после длительного молчания именно ради финансовой выгоды.

«Три с половиной года она молчала, и вдруг решилась на интервью. Конечно, это было за деньги», — отметил продюсер.

Финансовые трудности за границей

По мнению Дзюника, главная причина, по которой Примадонна согласилась на сделку, связана с материальными расходами:

ей необходимо оплачивать аренду виллы в Юрмале и квартиры в Израиле;

концертов у Пугачевой давно нет;

ее супруг Максим Галкин не может бесконечно гастролировать по миру, выступая с критикой России.

«Ну раз, ну два — и всё. Это не принесет постоянного дохода», — добавил он.

Последствия для возвращения в Россию

Продюсер уверен, что своим интервью Пугачева закрыла для себя возможность вернуться на родину. По его словам, решающим фактором стало то, что артистка в разговоре с Гордеевой положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, экс-президенте Чечено-Ингушетии.