Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
12.09.2025, 10:36

«Это уже не секрет»: продюсер раскрыл, кто заплатил за интервью Пугачевой

Новости Мира 0 1 348

Экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник, прокомментировал резонансное интервью Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По его словам, за откровенный разговор певице заплатил бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иностранным агентом). Слова эксперта передает aif.ruсообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Скажи Гордеевой/YouTube

«Это уже не секрет»: версия о миллионе долларов

Дзюник заявил, что условия сотрудничества не являются тайной:

  • именно Ходорковский якобы стал инициатором интервью;

  • сумма вознаграждения могла составить около $1 млн;

  • Пугачева решилась на четырехчасовую беседу после длительного молчания именно ради финансовой выгоды.

«Три с половиной года она молчала, и вдруг решилась на интервью. Конечно, это было за деньги», — отметил продюсер.

Финансовые трудности за границей

По мнению Дзюника, главная причина, по которой Примадонна согласилась на сделку, связана с материальными расходами:

  • ей необходимо оплачивать аренду виллы в Юрмале и квартиры в Израиле;

  • концертов у Пугачевой давно нет;

  • ее супруг Максим Галкин не может бесконечно гастролировать по миру, выступая с критикой России.

«Ну раз, ну два — и всё. Это не принесет постоянного дохода», — добавил он.

Последствия для возвращения в Россию

Продюсер уверен, что своим интервью Пугачева закрыла для себя возможность вернуться на родину. По его словам, решающим фактором стало то, что артистка в разговоре с Гордеевой положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, экс-президенте Чечено-Ингушетии.

«Можно простить многое: и обиды, и унижения, и даже ошибки в личной жизни. Но восхваление террориста простить невозможно», — подчеркнул Дзюник.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
У нее начался старческий маразм плюс любовь к деньгам, о какой любви к Родине может идти речь? У нее любви и ранее никогда не было. Такие предатели страны, в которой родились и всю жизнь прожили плохо кончают обычно, в забытие. Детей их жалко, вместо учебы и друзей, скитания по странам. Первого сентября ни с бантами и букетами на школьной линейке под мамины песни, а по ресторанам прогулка. Уже читать о них противно.
12.09.2025, 07:52
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

