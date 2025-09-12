18+
12.09.2025, 11:42

Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с двумя загадочными сообщениями

Новости Мира

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня» или «жужжалка», вновь напомнила о себе. В пятницу утром в ее эфире прозвучали два загадочных слова: «альма» и «аутосыч». Об этом сообщили в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: life.ru
Фото: life.ru

Серия странных сообщений

Необычная активность станции фиксируется регулярно. Так, 28 августа УВБ-76 установила рекорд, передав за сутки 19 сообщений, из которых 18 представляли собой зашифрованные фразы. За день до этого, 27 августа, в эфир вышло еще одно эксцентричное слово — «нитромопс».

История загадочной радиостанции

УВБ-76 начала вещание в середине 1970-х годов. Ее отличительной чертой стало постоянное фоновое жужжание, благодаря которому станция и получила свое неофициальное название — «жужжалка».

Главная интрига заключается в том, что назначение ее сигналов и сообщений так и остается нераскрытым. За десятилетия существования станции не было представлено официальных объяснений, что порождает версии и легенды вокруг каждого выхода в эфир.

Загадки и версии

Сообщения УВБ-76 регулярно становятся предметом обсуждений в социальных сетях. Пользователи и исследователи связывают их то с военными испытаниями, то с шпионскими кодами, то с предвестниками глобальных событий. Однако достоверного подтверждения этим теориям пока не существует.

5
0
1
